Question de BOBOUG Pourquoi n'alimente-t-on pas le lac du Broc dont le niveau baisse avec l'eau du Var?

Bonjour Boboug,

Vous vous demandiez si une alimentation directe du lac du Broc en provenance du Var pouvait être effectuée, si cela était envisageable ou même interdit.

Avant de vous répondre, il est bon de se faire un petit point de contexte.

Cette étendue d’eau est à la confluence entre l’Estéron et le Var. Elle est alimentée par la nappe alluviale de ce dernier.

Avant le milieu des années 1950, il n’y avait pas une goutte d’eau sur ces 25 hectares. Le lac est le résultat de l’exploitation d’une ballastière à cette époque. En 2014, il devient le 14e parc départemental des Alpes-Maritimes. C’est donc à la collectivité territoriale que nous avons posé la question.

"Le lac du Broc se trouve dans la nappe alluviale du Var. De ce fait, le fond du lac n’est pas imperméable. Si vous injectez de l’eau dans le lac à partir d’un cours d’eau, cette eau s’écoulera et s’infiltrera toujours dans la nappe (en souterrain) via les sédiments présents, et ne restera pas dans le lac", nous a-t-on répondu.