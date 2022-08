Pourquoi Monaco protège ses essentielles chauves-souris

Près de vingt personnes ont pris place dans la salle de conférences des locaux de la Mission pour la Transition énergétique pour une soirée de sensibilisation sur les chiroptères. Un petit événement qui a attiré curieux et connaisseurs. Peut-être parce que ces mammifères volants ont conquis l’essentiel des milieux de la planète et que ses aficionados ont souhaité lui consacrer un événement.

Cela fait déjà 26 ans que la "Nuit de la chauve-souris" est organisée en France lors du dernier week-end du mois d’août - deuxième édition cette année à Monaco - pour permettre au grand public de découvrir ce petit mammifère particulièrement méconnu et parfois même mal-aimé, poids des traditions et des superstitions.

"Elle a sa place dans notre écosystème"

Entre sortie-observation nocturne, documentaire et même une conférence organisée à cette occasion, le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA), partenaire de la manifestation, encourage à ce qu’on l’apprécie davantage et qu’on reconnaisse ses mérites, notamment dans la lutte contre la prolifération des moustiques. "La chauve-souris a sa place dans notre écosystème. Si un jour elle disparaît, on constatera les conséquences et on se rendra compte qu’elle était bien utile pour nos jardins en chassant les moustiques." Jonathan Costa, chargé d’études chiroptères au CEN PACA ajoute: "La chauve-souris est un excellent auxiliaire pour les cultures."

La nuit s’est ensuite poursuivie par une session d’écoute nocturne, à l’aide de détecteurs à ultrasons, dans les Jardins Saint-Martin de Monaco-Ville, où trois espèces de chauves-souris - Pipistrelle de Kuhl, Molosse de Cestoni et Vespère de Savi - ont pu être entendues entre 21h et 22h, période la plus propice à la chasse.

"Nous sommes dans une démarche zéro phyto""

Cette visite dans leur milieu naturel a également été l’occasion de répondre à de nombreuses questions sur les engagements de la Principauté. "Nous sommes dans une démarche "zéro phyto" dans les espaces naturels, parcs et jardins publics, c’est-à-dire qu’on n’utilise aucun produit phytosanitaire, qui tue les moustiques, la principale source d’alimentation des chauves-souris, informe Ludovic Aquilina, de la Direction de l’Environnement, qui rapporte que des actions d’aménagements ont eu, ou vont avoir lieu. Nous allons restaurer les espaces verts. Enlever les espèces exotiques pour planter des espèces locales. La grotte des Jardins Saint-Martin a été grillagée en laissant une ouverture pour leur permettre de rentrer et sortir facilement de ce gîte."

Sa collègue, Julie Davenet, renchérit: "Notre programme de nichoirs est très daté, les installations remontent à 1999 pour être exacte. Ils vont devoir être remplacés, on aimerait le faire dans les deux années qui arrivent."

Au cours de cette visite, les participants ont pu apercevoir quelques chauves-souris virevolter dans les airs pour leur plus grande joie. La sensibilisation auprès du grand public occupe une place importante pour contribuer à la préservation des chauves-souris.

Dans l’éventualité où un particulier repère un des gîtes de ces petits mammifères à son domicile ou dans la nature, il peut contacter le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur.