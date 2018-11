Pourquoi les énormes dégâts laissés par la tempête Adrian à Monaco ne devraient pas être indemnisés

Du sable à la pelle, et de l'eau en cascade… les commerces du Larvotto ont, pour certains, été totalement dévastés.

À Cap-d'Ail, qui a été très lourdement touchée, le maire, Xavier Beck, et ses équipes sont en train de constituer le dossier pour classer l'événement en catastrophe naturelle, et il est confiant: "L'état de catastrophe naturelle avait été reconnu par l'état pour les intempéries, comparables dans leur forme, à savoir inondation et choc mécanique liés à l'action des vagues du 4 mai 2010. Les dommages causés par la tempête Adrian sont plus importants encore, ce qui nous laisse espérer une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. La commune n'est pas assurée et donc n'est pas garantie pour tous les dommages sur les...