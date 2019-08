Pourquoi le vice-président du Yacht-club de Monaco a embarqué avec Greta Thunberg à bord du Malizia II?

Skipper de Malizia II, et par ailleurs vice-président du Yacht-club de Monaco, Pierre Casiraghi a justifié, avant son départ, son choix d’embarquer Greta Thunberg.

Un choix du cœur, qui dépasse les polémiques, pour soutenir des convictions écologiques qu’il partage avec son oncle, le prince Albert II.

"Je pense qu’il faut sensibiliser le grand public sur l’augmentation des émissions mondiales et de la pollution due à l’activité humaine. Convaincre les gouvernements et les institutions internationales de se mobiliser et d’appliquer les lois pour protéger l’humanité et la biodiversité, est de la plus haute importance pour l’avenir de notre planète."

"Greta est une ambassadrice qui délivre un message fondamental à la fois pour notre société et pour la survie des générations futures (...) Je respecte le courage de Greta de partir dans cette aventure, son engagement total, son sacrifice et son combat pour ce qui est probablement un des plus grands défis actuels de l’humanité."

