Question de Dominique Les pluies de ces derniers jours ont-elles un impact positif sur la sécheresse, ou est-ce trop tard?

Bonjour Dominique,

Effectivement, cette semaine pluvieuse que nous vivons sur la Côte d'Azur pourrait laisser penser qu'enfin, nos sols et cours d'eau vont pouvoir être réhydratés. En réalité, c'est un peu plus compliqué que cela. Ces pluies arrivent en effet plutôt tardivement et après plusieurs mois de quasi-absence de précipitations, la sécheresse, ce qui modifie indéniablement leurs conséquences, même si elles sont les bienvenues.

Les eaux dites "de surface" vont légèrement mieux

Commençons par une petite bonne nouvelle, puisque les eaux dites "de surface", c'est-à-dire les cours d'eau, les lacs, les ruisseaux, ou encore les mers et océans, profitent un peu de la pluie de ce début de mois de mois.

Selon les dernières données du site Info Sécheresse, le niveau du bassin versant (c'est l'entité géographique utilisée pour mesurer l'état des cours d'eau) qui recouvre la zone située entre l'embouchure du Var et la frontière italienne est à un niveau "proche de la moyenne", en vert.

Celui situé entre la Camargue et Hyères affiche un niveau "modérement bas", en jaune. En revanche, les choses sont encore un peu compliquées sur les hauteurs varoises, et entre Hyères et Nice: le niveau est "très bas", en rouge.

En ce qui concerne l'écoulement des cours d'eau et des ruisseaux, la quasi-intégralité de la région PACA est au niveau jaune, ce qui équivaut à un "écoulement faible", ce qui ne garantit pas "un bon fonctionnement biologique", bien que de l'eau soit présente avec un courant. Notre territoire reste le plus touché, puisque hormis Paris et quatre autres petits bassins versants, le reste de la France est en vert.

Les nappes phréatiques restent dans le rouge

La situation reste beaucoup plus tendue en ce qui concerne les nappes phréatiques. Comme vous le savez sûrement, leur faible niveau a contraint les préfets à des séries de restrictions face à la sécheresse.

La pluie était attendue avec impatience, mais voilà, elle est sûrement arrivée un peu trop tard, puisque comme l'explique le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), la période de remplissage habituelle des nappes phréatiques, qui a lieu en automne et en hiver, en l'absence de végétation, est terminée.

En effet, le retour de la verdure printanière sur les sols absorbe une bonne partie de l'humidité créée par les précipitations, ce qui complexifie davantage encore l'absorption de l'eau, déjà difficile en raison de la sécheresse extrême de certains sols.

Et les données d'Info Sécheresse confirment cela: à l'exception des nappes phréatiques de Villeneuve-Loubet, d'Hyères et de Cogolin, l'ensemble des nappes phréatiques entre Marseille et Monaco est au niveau d'alerte le plus élevé, à savoir "très bas".

Les pluies actuelles, si elles se poursuivent, peuvent donc légèrement atténuer le phénomène, peut-être le ralentir, mais elles ne compenseront en aucun cas l'absence d'intempéries de ces derniers mois.

Bonne journée,

La rédaction.