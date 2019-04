Pour le prince Albert II : "Chacun a son rôle à jouer dans la transition énergétique !"

C’est un chef d’État investi et grave qui s’est présenté au pupitre, vendredi soir. Investi par son engagement en faveur de la protection de l’environnement, qui est aujourd’hui reconnu sur la scène internationale. Grave en raison de l’urgence à agir.

"Je n’ai pas besoin de vous rappeler ici la gravité de la situation, ni l’urgence à laquelle nous faisons face. Vous savez comme moi que les périls qui touchent notre planète, son système climatique, ses grands équilibres, sont des menaces pour chacun d’entre nous. Et vous savez comme moi que, pour les prévenir, pour les réduire, pour en limiter les impacts, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés."

D’où le Livre blanc, puis le Pacte pour la transition énergétique. Et maintenant ? "Il faut aller au-delà des instances internationales, au-delà des décisions gouvernementales, au-delà de tous ces chantiers que nous conduisons. Il faut impliquer tout le monde, comme nous le faisons aujourd’hui. Il faut identifier, proposer et promouvoir des solutions concrètes et partagées." Et il y en a de belles et nombreuses.

"Changeons tous ensemble"

Aussi le souverain lance-t-il un appel solennel : "Il faut surtout rappeler à tous que chacun a son mot à dire, que chacun est responsable de notre destin, que chacun a son rôle à jouer, pour reprendre le titre de cette journée. Et, chacun à notre niveau, il faut repenser l’ensemble de nos actions."

Et le prince Albert II de conclure : "Je vous donne rendez-vous à tous, chaque jour, pour que nous changions ensemble nos comportements et nos habitudes. Pour que chacun joue son rôle dans la transition énergétique."