Plus belle la plage sans poubelle? Dans le Var, des communes l’ont testé et approuvé

L’an dernier, au cœur de l’été, la Ville de Saint-Cyr prenait une décision inédite dans le Var: supprimer les poubelles qui jalonnaient la plage des Lecques. Objectif affiché: réduire les déchets qui débordaient des bacs le sable le long de la promenade rose. Déployé sur quelque 250 mètres de littoral, le dispositif avait alors immédiatement convaincu. Un an plus tard et alors que la fin de la saison 2022 approche, Philippe Barthélemy, le maire de la commune, est toujours aussi enthousiaste. "On l’a refait pour deux raisons, explique-t-il. D’abord, parce que les résultats étaient encourageants et que ça aurait été dommage de ne pas poursuivre. Mais aussi parce que cette opération montre une bonne image de la ville."

Dans les mains des citoyens Question de communication donc? Pas seulement: "C’est l’occasion de rappeler que la qualité de l’environnement, c’est l’affaire de tous", lance le premier magistrat saint-cyrien. D’ailleurs, Philippe Barthélemy assure que quand bien même le dispositif n’aurait pas fait ses preuves dès le début, il l’aurait tout de même reconduit. Parce que, dit-il, "il faut du temps pour que les gens se l’approprient". "C’est dans leurs mains", assure en écho Olivier Gritti, directeur du cabinet de François Arizzi, le maire de Bormes-les-Mimosas.

Plus de poubelle sur la plage de Cabasson à Bormes-les-Mimosas: pour la deuxième année, elles sont en retrait. (Photo Frank Muller).

Là aussi, le test lancé en 2021 est désormais pérenne. Fini les poubelles sur la plage de Cabasson… et les tas d’ordures alentour. En tout cas, tant que les usagers jouent le jeu. Jusqu’ici, la suppression des poubelles du littoral et leur recul au niveau des deux accès au sable se sont révélés concluants et à en croire les retours des estivants et des Borméens, la satisfaction serait totale. Indispensable alternative Au point, assure le collaborateur du maire de Bormes, qu’"on voit la différence avec la plage de la Favière", où ce changement n’a pas encore eu lieu. Alors, même si la configuration de ce site rend la suppression de poubelles de plage et l’installation de points d’apport volontaire en retrait moins commodes, le dispositif devrait y être étendu d’ici à deux ans, en même temps que la réfection de l'amphithéâtre et de la promenade. À Saint-Cyr, en revanche, on ne voit pas bien comment aller plus loin dans la suppression des poubelles. "Il faut que ce soit réalisable techniquement", insiste Philippe Barthélemy. Il estime en effet qu’"on ne peut pas enlever quelque chose d’un côté, sans ajouter quelque chose de l’autre". Autrement dit, retirer les poubelles des plages nécessite de trouver une solution de substitution. En l’occurrence, l’installation de conteneurs à tri sélectif en arrière-plage. Et comme aucun autre tronçon de plage ne s’y prête, la station balnéaire devrait, pour l’instant, s’en tenir là.

De part et d’autre du tronçon sans poubelle de la plage des Lecques à Saint-Cyr, les estivants peuvent trier leurs déchets grâce à la mise en place de conteneurs dédiés. (Photo V. R.).

Généraliser pour habituer Pourtant d’autres communes ont opté pour une politique plus globale. À La Croix-Valmer, il n’y a ainsi plus aucune poubelle sur aucune plage! Pour Catherine Huraut, adjointe à Bernard Jobert, le maire de la commune, c’était ça ou rien. À l’initiative de cette mesure en 2021, l’élue déléguée à l’environnement estime que "si on le fait à un endroit et pas à un autre, les gens ne comprennent pas, ne savent plus ce qu’ils doivent faire". Alors, à Sylvabelle, Gigaro ou encore au cap Lardier, plus de corbeille de plage. Bien sûr, reconnaît Catherine Huraut, "il a parfois fallu renforcer le nombre de poubelles installées sur les parkings". S’ajuster. Mais quoi qu’il arrive, "il ne faut pas jeter l’éponge: ça marche ailleurs, pourquoi ça ne marcherait pas ici?", lance-t-elle, pour convaincre les responsables des autres communes: "Il faut qu’ils le fassent, c’est ce vers quoi il faut tendre, insiste-t-elle. D’ailleurs, dorénavant, retirer les poubelles des plages, c’est aussi ce que recommande le Pavillon bleu!"

