Avec des pluies insuffisantes au mois de mars, la BRGM alerte sur les risques de sécheresse cet été dans les Alpes-Maritimes

Les pluies de mars n'ont pas suffi à recharger les nappes phréatiques en France, dont 75% restent à des niveaux modérément bas ou très bas, rendant "avéré" le risque de sécheresse estivale pour certaines régions, a annoncé jeudi le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) dans son dernier rapport d'avril 2023.

Qu'en est-il de l'état des nappes sur la Côte d'Azur?

Les nappes alluviales côtières et des calcaires karstifiés de Provence et de Côte d’Azur enregistrent des niveaux bas à très bas voire historiquement bas dans le Var, précise le communiqué de la BRGM.

Quelles sont les prévisions?

le point sur l'état des nappes phréatiques en France en avril 2023. Illustration BRGM.

Les prévisions de Météo-France sur les mois d'avril, mai et juin ne sont pas vraiment très favorables pour améliorer l'état des nappes phréatiques sur l'ensemble de l'hexagone.

En effet, aucun scénario pour les pluies n'est prévu et des températures plus élevées sont à prévoir sur le pourtour méditerranéen ainsi qu'en Corse.

Avec la hausse des températures au mois d'avril et la reprise de la végétation, l'évapotranspiration va limiter nettement l'infiltration des pluies vers les nappes, explique le communiqué.

Les Alpes-Maritimes placées en risque "très fort" de sécheresse en 2023

Les Alpes-Maritimes ont été placées par la BRGM comme un département à "Très fort" risque de sécheresse pour cette année 2023 et plus particulièrement pendant la période estivale à venir.

Cette catégorie traduit une "situation actuelle préoccupante, avec des niveaux modérément bas à très bas en mars, et présage d’un printemps et d’un été probablement tendus. En absence de pluies très excédentaires durant le printemps et l’été, des restrictions d’eau souterraine seront vraisemblablement prises en 2023", explique le communiqué.