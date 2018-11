Pierre Rabhi : un paysan en terres monégasques

On doit apprendre aux plus petits qu'ils doivent respecter la vie s'ils veulent vivre. L'écologie ne devrait pas être un parti politique. C'est une conscience. » Hier au micro de France Inter il y a tout juste un an, mais aussi au travers de ses livres, Pierre Rabhi ne cesse de délivrer son message depuis plus de cinquante ans et entend mobiliser notamment les plus jeunes. C'est dans cette perspective que le paysan-philosophe s'adressera aux enfants, le jeudi 8 novembre,...