PHOTOS. On a fait une tournée de ramassage des déchets à Monaco... et l'incivisme est à chaque coin de rue

"L'incivisme, on le voit toute la journée"

"Ça ne s’arrête jamais. Rue Louis-Notari, il y a toujours une palette. On ne sait pas qui la dépose. Souvent, les gens attendent qu’on soit passé pour déposer un objet, pour ne pas être pris sur le fait. Et ils savent que l’on veut garder les rues propres et que donc, on ramassera. L’incivisme, on le voit toute la journée."

Tout au long de ce petit tour d’une heure, nous avons trouvé bien d’autres objets : une plateforme de sport vibrante, une trottinette, un canapé, trois meubles à chaussures, une bonbonne de gaz et quelques étagères. Autant de déchets qui auraient dû faire l’objet d’une autre collecte. "Il y a pourtant une collecte d’encombrants par jour !" Pourtant, certains déposent encore leurs déchets sur les trottoirs, où ils obligent les agents à les ramasser au ras du sol, plusieurs fois par heure.

Dans la rue Notari, une plateforme vibrante et une trottinette quasi neuve trônent sur le trottoir face aux locaux de la Sûreté publique. "C’est assez habituel, ici, de trouver des objets en bon état. Comme je suis très bricoleur, je devine vite ce qui fonctionne encore ou pas. C’est vraiment dommage de voir tout ça partir à la destruction."

Donner une deuxième vie à un objet, c'est pas si compliqué...

Car c’est bien là qu’ils finiront, puisque les agents de la SMA n’ont pas le droit de les récupérer. À moins que quelqu’un d’autre ne les récupère. Alors, puisque le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas, la prochaine fois que vous changerez d’appareil électroménager ou de mobilier, pourquoi ne pas utiliser l’un des nombreux sites de petites annonces en ligne pour donner ce qui peut encore servir ? Ou appeler les associations qui viennent en aide aux plus démunis et qui pourront les récupérer ? Ou encore les confier à votre revendeur d’électroménager, qui a l’obligation de le reprendre ?

Allez… un petit geste pour la planète !