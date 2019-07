PHOTOS. On a été à la rencontre des quatre experts qui explorent la Méditerranée pendant un mois depuis une capsule de 10m2

Quand on habite ou que l’on travaille à Monaco, on ne compte plus les petits bateaux sur l’eau. Avec le chantier de l’extension en mer, les embarcations techniques ont intégré le paysage. On a l’habitude.

Cette fois, cependant, un autre type de vaisseau a fait son apparition: une barge. Un lieu incroyable, avec à son bord des gens tout aussi surprenants. C’est l’expédition "Gombessa 5", financée, entre autres, par la Fondation Prince Albert II et Monaco Explorations, et qui emmène à son bord quatre plongeurs, parmi lesquels Laurent Ballesta, biologiste marin, explorateur, et l’un des plus grands photographes sous-marins. Quatre bonshommes carrément sous pression. Au sens propre.

