PHOTOS. Nicole Kidman, Robert Redford, Uma Thurman..., Ils ont foulé le tapis rouge du 3e Gala des Océans à Monte-Carlo

Rome ne s’est pas fait en un jour, la renommée d’un gala non plus. Et pour sa troisième édition ce jeudi, le Monte-Carlo Gala For The Global Ocean a gagné en notoriété pour réunir un parterre de VIP rarement aussi fourni.

La soirée orchestrée par la Fondation Prince Albert II avait comme invité d’honneur Robert Redford, récompensé pour ses engagements. Et le légendaire acteur américain n’était pas seul !