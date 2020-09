PHOTOS. Johnny Depp, Sting, Helen Mirren, Andy Garcia, Sienna Miller... les stars répondent à l'appel du prince Albert II pour sauver la planète

Les nobles causes survivent toujours aux aléas. Ni la Covid-19, ni une Dame Nature capricieuse n’auront eu raison, jeudi soir à Monaco, du Gala pour la santé planétaire, l’ex-Gala des océans. Sur le fond rien ne change pour cette 4e édition : un parterre étoffé de célébrités, une vente aux enchères dont les profits seront reversés aux actions de la Fondation Prince Albert II (*) et celles des Croix-Rouge monégasque et internationale.

C’est sur la forme que cette soirée "strass et paillettes" change. Sur le tapis bleu océan déroulé sur les terrasses du Casino de Monte-Carlo, les célébrités paradent masquées. Avant de l’ôter devant l’objectif des photographes. Bon point écolo’ pour ces invités de marque : personne n’arbore un masque à usage unique mais un modèle réutilisable, estampillé du logo de la fondation.

Les années précédentes, le photocall nous avait habitués à du haut niveau. On y croisait des grands noms de ce monde. Jugez plutôt : Léonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Robert Redford, Nicole Kidman, Uma Thurman...

Parterre de célébrités

Pour ce millésime 2020, les nombreuses restrictions sanitaires empêchant les vols internationaux n’ont guère altéré le casting. À la baguette de cette cérémonie un trio tiré à quatre épingles : les actrices Kate Beckinsale et Helen Mirren ainsi que l’"incorruptible" Andy Garcia. Au micro, pour un concert ultra-privé sous un dôme aux allures de notre globe terrestre, Leona Lewis puis le chanteur Sting ont fait le show devant 300 convives triés sur le volet. L’artiste, dix-sept Grammy Awards au compteur, a d’ailleurs reçu le prix spécial de la FPA2 pour son indéfectible engagement pour la préservation de la planète et des communautés autochtones, notamment en Amazonie. On le sait, bon nombre de ses chansons ont porté ses opinions militantes.

Dans leur sillage, d’autres VIP ont paradé pour la santé planétaire : l’actrice Sienna Miller, l’humoriste Rebel Wilson ou encore l’ancien tennisman Marat Safin. Autres sensations de la soirée : la présence du ténébreux Johnny Depp mais aussi de la jeune actrice Maisie Williams, mondialement connue pour son rôle d’Arya Stark dans la série culte Game Of Thrones. À 18 printemps déjà, la Britannique (désormais âgée de 23 ans) avait usé de son influence pour donner un écho à la campagne "Save the Arctic" de Greenpeace contre des projets de forages. "C’est vraiment merveilleux que l’on puisse rassembler les gens et récolter beaucoup d’argent pour une si noble cause. J’espère que les gens vont mettre la main à la poche ce soir [lire hier soir]", confie-t-elle.

15 Millions euros récoltés l’an passé

C’est dans un décor retraçant la création de l’univers que 24 lots d’exception se sont envolés sous le marteau de la rock star des commissaires-priseurs, Simon de Pury - on le surnomme "le Mick Jagger" des enchères dans le milieu. Une expédition en Arctique avec le prince Albert II, un rôle dans le prochain film d’Andy Garcia, le waterbike sur lequel la princesse Charlène a traversé la Méditerranée [lire notre édition du 14 septembre] ou encore un tableau de Miró, Femme oiseau.

L’an passé, la soirée avait permis de récolter pas moins de 15 millions d’euros. Une coquette somme pour les océans et, plus globalement, pour la santé de notre planète.