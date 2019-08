PHOTOS. Greta Thunberg est partie vers New York à bord du Malizia II, suivez son voyage zéro-émission en direct

C’était mercredi à 16h00 exactement heure française.

Depuis le Sud de l’Angleterre, à Plymouth, à bord du voilier de course Malizia II, Pierre Casiraghi et Boris Herrmann, se sont élancés en direction de New York, avec la militante écologique suédoise Greta Thunberg.

Accompagnée de son père Svante Thunberg et du cinéaste Nathan Grossman, la jeune fille de 15 ans, symbole de la lutte contre le réchauffement climatique, entame pour la première fois la traversée de l’Atlantique pour participer au Sommet Mondial pour le Climat des Nations Unies, à New York, le 23 septembre.

"Le plus dur est de laisser la famille à la maison"

"Je salue le courage de Greta, elle n’oubliera jamais cette aventure. Quoi de plus beau et de plus important pour elle de prendre la dimension de l’Océan Atlantique qui joue un rôle clef pour notre environnement. Ce sera une traversée historique, longue et sûrement difficile à certains moments. Le plus dur est de laisser la famille à la maison, mais nous sommes prêts et le bateau aussi!", a souligné Pierre Casiraghi, vice-président du Yacht-club de Monaco, avant le départ.

C’est lui qui a proposé de mettre à disposition de la militante l’IMOCA 60 pour parcourir les 3.000 milles nautiques, et ainsi lui permettre de porter son message outre-Atlantique.