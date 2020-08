PHOTOS. Aidez-les à sauver les récifs de corail en Indonésie

Parce qu’au-delà de donner une nouvelle chance aux fonds idylliques, il faut également œuvrer pour que les mauvaises pratiques ne reviennent pas au galop: "On travaille sur un système de bouées d’amarrage pour que les bateaux de plaisance, de croisière, ne grèvent pas la situation."

Face à l’urgence, la crise sanitaire n’a clairement pas joué en la faveur de la cause. Pour autant, Arnaud Brival – qui attend de pied ferme l’occasion de retrouver le terrain qu’il chérit tant – fixe les objectifs: "Notre but est de réhabiliter un hectare en 2020, il se trouve en pente et doit être pris en priorité car il peut faire d’énormes dégâts en s’effondrant... À terme, on imagine avoir réalisé cinq à dix hectares dans les trois à cinq ans qui arrivent."

Pas d’autre choix que d’être ambitieux lorsqu’il s’agit de sauver ce qui peut l’être.