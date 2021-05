PHOTOS. 46 clichés qui montrent l'agonie de la faune sauvage et le devoir de l'Homme à Monaco

Dans la catégorie "Reasons For Hope", le prix du jury est revenu à Emmanuel Rondeau, producteur, écrivain et photojournaliste spécialisé dans la conservation de la faune sauvage. Sa photo "Stage above the highway", prise de nuit, a immortalisé un cerf pâturant sur un pont au-dessus de l’autoroute.

"Comme un temps suspendu entre deux mondes qui cohabitent", décrit le jury. Entre le vert et le gris, le vivant et l’artificiel. Une nature qui résiste à l’asphyxie du bitume mitoyen et où l’animal, le cerf, est sous le feu d’un projecteur.

Parmi les clichés exposés jardins des Boulingrins, notre coup de cœur va aussi à un léopard niché dans un bloc de béton au beau milieu d’un carrefour en Afrique du Sud.

3. catégorie "Wildlife in crisis"