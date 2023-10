À Philadelphie, le prince Albert II a remis les prix de sa Fondation aux lauréats qui œuvrent pour la santé planétaire

La pandémie, ces dernières années, avait compliqué la tradition de la Fondation Prince Albert II de Monaco (FPA2) d’alterner sa cérémonie annuelle de remise de prix, en l’organisant une année en Principauté, et la suivante ailleurs dans le monde pour faire rayonner l’aura de cette organisation mondiale à but non lucratif, développée depuis 2006 par le prince Albert II et visant à faire progresser la santé de la planète et soutenir des projets environnementaux cohérents.

Le 27 octobre dernier, à Philadelphie, aux États-Unis, la FPA2 tenait, loin de Monaco, sa seizième cérémonie de prix pour la santé planétaire au Kimmel Cultural Campus Perelman Theatre. Une soirée en présence du souverain (présent plusieurs jours en Pennsylvanie) organisée pour récompenser des individus et des organisations qui ont fait preuve d'un engagement exceptionnel en faveur de la préservation de la planète.

"Je suis heureux de nous voir ici, unis par la même détermination à agir contre les sévères menaces et pressions que les activités humaines font peser sur la planète: le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, l'épuisement des ressources en eau et la pollution par les matières plastiques. Ces défis environnementaux sont des questions qu'aucun d'entre nous ne peut nier, auxquelles aucun d'entre nous ne peut échapper. C'est la raison pour laquelle nous devons agir ensemble et trouver des solutions efficaces pour assurer un avenir durable à l'humanité sur cette planète. Car il n'y a pas de planète B", a rappelé le prince Albert II dans son discours d’ouverture d’une cérémonie animée par Robyn Curnow, ancienne correspondante internationale à CNN.

Un trophée pour l’activiste Dominique Palmer

Comme chaque année, trois trophées de la santé planétaire sont décernés. Des prix, qualifiés par le Prince de "reconnaissance de leurs chemins individuels d’engagement ainsi que l’importance d’une approche multi-acteurs pour faire face aux enjeux environnementaux".

Première lauréate, la jeune activiste Dominique Palmer, militante de la justice climatique basée au Royaume-Uni. Elle est coordinatrice de Climate Live, des concerts mondiaux organisés par des jeunes qui exploitent le pouvoir de la musique pour engager, éduquer et responsabiliser. Elle fait aussi partie du comité directeur du Youth Climate Justice Fund, le premier fonds mondial pour le climat géré par des jeunes. "Lorsque, adolescente, je suis devenue militante et que j’ai participé à l'organisation de ma première grève pour le climat, je l'ai fait parce que je ne pouvais pas rester silencieuse pour l'unique planète, l'unique maison que nous ayons. Mon militantisme est une lettre d'amour à la Terre et à mes communautés", a-t-elle rappelé en recevant son prix.

Lors de son discours, le prince Albert II a rappelé l'importance "d'agir et de trouver des solutions efficaces ensemble pour assurer un avenir durable à l'humanité sur cette planète" Photo Michael Alési/Palais princier.

Le travail du professeur Pörtner salué

Autre lauréat, le professeur Hans-Otto Pörtner, vice-président du groupe de travail II du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui mène en Allemagne des recherches en tant que physiologiste et écologiste à l'Institut Alfred Wegener de Bremerhaven depuis plus de 25 ans. Il est aujourd'hui l'un des plus grands experts mondiaux de l'impact du changement climatique sur la vie dans les océans.

"À la lumière des nouvelles découvertes sur la fonte de la banquise antarctique, certaines de nos préoccupations exprimées dans le rapport du GIEC deviennent malheureusement réalité, ce qui rend l'océan et son rôle dans le changement climatique et les solutions au problème du climat encore plus pertinents", a déclaré le professeur Hans-Otto Pörtner, précisant qu'il acceptait également le prix au nom de tous les co-auteurs du groupe de travail II du GIEC pour leurs rapports et plus particulièrement celui sur l'océan et la cryosphère. "Ce rapport a constitué une étape vers une plus grande visibilité de l'océan dans les négociations sur le climat au sein de la convention des Nations unies sur le climat, qui prévoit désormais un dialogue formel sur l'océan lors de chacune de ses réunions".

Le professeur Pörtner et son équipe étudient notamment comment le réchauffement et l'acidification des océans, ainsi que le manque croissant d'oxygène, affectent les processus biochimiques vitaux de la vie marine.

Les plastiques audacieux d’Ecovative primés

Enfin, le troisième lauréat de la FPA2 cette année est une entreprise, leader dans le domaine de la technologie du mycélium, développant des moyens pour que les humains puissent profiter des produits dont ils ont besoin tout en enrichissant les écosystèmes de la Terre: Ecovative. Une compagnie fondée en 2007 dans l’État de New York par Eben Bayer et Gavin McIntyre, et représentée par Meghan Olson, directrice Mushroom Packaging Ecovative.

En effet, s'appuyant sur une bibliothèque biologique contenant une collection variée de souches de champignons uniques, la Mycelium Foundry d'Ecovative - un laboratoire de recherche spécialisé dans la découverte de biotechnologies mycéliennes - tire parti d'une connaissance approfondie des champignons pour amplifier leurs propriétés les plus utiles à l'échelle. Leur plateforme combine le mycélium avec des fibres végétales résiduelles, telles que les enveloppes de maïs et les feuilles de chanvre, ce qui permet de remplacer les plastiques utilisés dans le commerce électronique, la construction, l'automobile et l'aérospatiale par des produits compostables à la maison. "De la mode à l'alimentation en passant par les emballages de protection, nous cultivons - et non fabriquons - des produits qui sont plus durables pour la planète", a souligné Meghan Olson.

Employant actuellement plus de 120 personnes, l'entreprise détient plus de 40 brevets pour la fermentation en milieu solide et la technologie du mycélium dans 30 pays à travers le monde.