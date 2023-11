Montrés du doigt, les pépiniéristes doivent faire face aux nouvelles normes européennes et au changement climatique

Si vous ne connaissez pas le SO 4, le 110 Richter, ou le 3.309 Couderc, c’est que vous n’êtes pas vigneron ou pépiniériste.

Malgré leurs noms obscurs, ces porte-greffes constituent la partie enterrée du vignoble français… depuis 1870. Sans laquelle aucun pied de vigne ne saurait produire de raisin.

Comment? Grâce à la solution apportée à la fin du XIXe siècle, dans le Vaucluse, par les premiers pépiniéristes français, pour mettre fin à la crise du phylloxéra: l’hybridation par greffage de variétés françaises sur des porte-greffes américains résistants au phylloxéra.

Depuis cette époque, les plants de vigne sont, majoritairement, des greffés soudés produits par les pépiniéristes à partir de porte-greffes et greffons prélevés dans leurs pépinières.

Une profession montrée du doigt

Une innovation, majeure à l’époque, pour une profession aujourd’hui décriée, mais qui entend défendre son savoir-faire et ses prérogatives de "premier fournisseur de végétaux" au service de la viticulture française.

"Aujourd’hui, sans les pépiniéristes, il n’y aurait pas de vignoble. Et pourtant, dès qu’un truc ne va pas dans les vignes, on dit que c’est la faute des pépiniéristes", déplore Patrick Tochou, viticulteur bio à La Celle et seul pépiniériste varois, avec une production annuelle de 400.000 plants, commercialisés localement.

Il avait fait le déplacement, il y a quelques jours au Luc, pour la 5e édition des rencontres de la viticulture durable, à l’initiative de la Chambre d’agriculture du Var.

Une journée de décryptage du métier de pépiniériste, placée sous le signe des enjeux qui prennent en tenaille la profession: dépérissement du vignoble, nécessité de produire un matériel végétal adapté au réchauffement climatique, production de variétés résistantes aux maladies (mildiou, oïdium), pression sociétale sur l’usage du glyphosate, nouvelle réglementation européenne sur la production de plants de vigne pour l’agriculture biologique. Et nécessiter d’anticiper sur tous ces fronts, en même temps.

"La viticulture est un temps long. Quand on plante une vigne, on essaye de la planter pour 40 ans, certains plants durent longtemps, d’autres pas", rappelle Eric Paul, vice-président de la Chambre d’agriculture du Var et coprésident de la commission viticulture.

La pépinière face au climat

Une façon de rappeler que la pépinière française, productrice de 220 millions de plants en 2023, est confrontée aux mêmes difficultés que les vignerons: mildiou, grêle, sécheresse.

"On travaille avec le climat. Le parcours climatique des sarments que nous prélevons pour nos greffons, va influer sur la reprise en terre de nos plants. Un été trop chaud, peut impliquer un échec de la production. C’est une adaptation permanente", défend Olivier Calmet, des pépinières Calmet & fils, dans l’Aude.

Plus de variétés demandées par les vignerons, plus de diversité clonale à l’intérieur de chaque variété, la nécessité d’accélérer la recherche sur la résistance des porte-greffes à la sécheresse et aux extrêmes chaleurs, etc... les questions soulevées ne laissent aucune place au doute: la feuille de route des pépiniéristes à horizon 2050 est une autoroute. Où la profession est intimée de rouler, pied au plancher.

"Dans ces conditions, il faut faire tomber les a priori. Les pépiniéristes sont un maillon essentiel dans l’adaptation du vignoble aux problématiques du futur, ce qui implique, de la part des vignerons, de davantage coopérer avec leurs fournisseurs", tranche Garance Marcantoni, cheffe de projet agriculture et viticulture biologiques à la Chambre d’agriculture du Var.

Crise du phylloxéra En 1870, un minuscule puceron importé des États-Unis décime le vignoble européen: Dactilosphaera vitifoliae, l’Attila de la vigne. Il s’attaquait aux vignes de l’espèce européenne Vitis Vinifera, creusant des galeries pour piquer les racines, entraînant la mort du pied par asphyxie après quelques années. Dès la fin du XIXe siècle, plusieurs parades furent imaginées, comme la désinfection des sols, ou l’immersion des vignes pour noyer le puceron. La solution vint du Vaucluse, où des vignerons imaginèrent de greffer des vignes françaises sur des porte-greffes américains qui avaient co-évolué avec le phylloxéra, donc résistants à la maladie. Depuis, 99% du vignoble européen est planté sur porte-greffes américains. À l’exception de quelques vignes plantées franches de pied, c’est-à-dire directement en terre (sans le support du porte-greffe), sur des terroirs sableux. Le sable empêchant la propagation du puceron, étouffé par l’effondrement des galeries.

Garance Marcantoni (à gauche), référente nationale du projet PepVitiBio Photo I. F..