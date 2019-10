"Pas besoin de nouvelles taxes": un économiste américain prédit la fin des carburants fossiles et du nucléaire

Avec ces infrastructures, des millions de personnes, d'associations, de petites entreprises pourront "créer des coopératives pour leur énergie solaire et éolienne et réinjecter ce qu'elles n'utilisent pas dans un internet de l'énergie renouvelable de plus en plus numérisé qui pourra traverser les pays et même les continents".

Exit donc la production d'énergie centralisée qui domine aujourd'hui.

"Construire une nouvelle centrale électrique est complètement absurde", affirme-t-il, "le prix réel de l'énergie nucléaire sur la durée de vie d'une centrale est de 112 dollars par mégawatt", contre "entre 29 et 40 dollars par mégawatt" pour le solaire et l'éolien.

Et "il y a un autre problème: le manque d'eau", prévient-il. "Une part importante de l'eau douce sert à refroidir les réacteurs. Mais avec le changement climatique, l'eau des rivières et des lacs se réchauffe" et deviendra inutilisable l'été pour refroidir les centrales.

Cela s'est déjà produit dans le sud de la France.