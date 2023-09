Panneaux photovoltaïques et système embarqué de production hydrogène: cap sur la transition énergétique avec le bateau Energy Observer à Cannes

"La région Sud est le terreau idéal pour décarboner la plaisance"

Parmi toutes les énergies renouvelables à disposition, Victorien Essuard privilégie l’hydrogène, "un gaz présent partout", qu’il faut décarboner. À bord d’Energy Observer, il est obtenu via la dessalinisation de l’eau, avant électrolyse, compression et stockage dans des réservoirs, "afin de disposer d’énergie en réserve pour affronter des vents contraires". Avec sa société EODev (Energy Observer Development), il élabore ainsi un groupe électro-hydrogène alternatif à un générateur diesel, qui équipe notamment deux bateaux pour la Coupe de l’America.

"On en produit un par jour. On l’a même testé sur un navire de Corsica Ferries pendant six mois, et ça a fonctionné. C’est un marché pilote pour les années à venir."

Voiles conçues dans la rade de Toulon

Seul problème, la logistique ne suit pas encore cette évolution technologique au même rythme.

"Les bateaux, on sait les faire, et il s’en conçoit de plus en plus. Mais pour le ravitaillement, il faudrait créer des stations hydrogène de port à port dans toute la Région Sud, en particulier sur la Côte d’Azur, estime le navigateur innovateur. Pour l’instant, les intentions sont là, mais tout le monde attend le projet pilote. Je sais que Cannes prévoit une station hydrogène pour ses bus, pourquoi pas pour les bateaux?"

Et s’il est venu défendre sa cause sur la Croisette, ce n’est certainement pas un hasard.

"La région Sud est le terreau idéal pour décarboner la plaisance, car la Méditerranée en est sa capitale mondiale. Il faut que les usagers de bateaux aient force d’incitation."

C’est d’ailleurs dans la rade de Toulon qu’Energy Observer a "déployé ses ailes" pour la première fois. "J’y ai rencontré l’architecte naval Marc Van Peteghem, avec lequel nous avons développé ce système de propulsion vélique expérimenté dans la baie à l’été 2017, avant de l’intégrer à l’Energy Observer en 2019."

Le nouveau monde espéré, ce nouveau Water world durable, pourrait bien émerger de nos rivages azuréens...