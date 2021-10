Où recharger sa voiture électrique rapidement à Monaco?

Le temps est révolu des simples prises électriques pour recharger péniblement sa voiture électrique. Depuis un an et la création de la marque "Monaco On", un coup d’accélérateur a été donné pour gonfler les batteries en trente minutes.



"Avec des bornes plus puissantes et plus nombreuses, le maillage de la ville est tel qu’un utilisateur se trouve toujours à 150 mètres maximum d’un point de charge", souligne Virginie Haché-Vincenot, chef de projet de la Mission pour la Transition Énergétique du gouvernement princier.

Une application indique en temps réel au conducteur où trouver un emplacement libre. Avec 113 bornes dans les parkings souterrains et 29 sur la voirie, l’objectif est d’encourager l’achat de voitures électriques.

De plus en plus de parkings équipés

Et visiblement, ça roule! Gilles Manera, de la section Exploitation au service des parkings publics, souligne que sept parkings sont déjà équipés de bornes permettant de charger suffisamment sa batterie pour 200 kilomètres en une demi-heure. Et d’ici décembre, "trois parkings supplémentaires seront équipés: L’Engelin, Jardin exotique et la gare." Une offre qui répond à une demande grandissante.

Et le déploiement se poursuivra en 2022. "Aujourd’hui, nous avons une borne rapide tous les 250 mètres en surface", note Régis Fontanez, chef de section énergie, à la direction de l’Aménagement Urbain.

Natacha Roux, chargée du développement commercial et marketing "Mobilité Électrique" à la SMEG, insiste, quant à elle, sur le service aux clients qui est "une priorité absolue", sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre. C’est le fournisseur d’électricité de la Principauté qui gère l’implantation, la mise en service, l’exploitation, la supervision et la relation avec les conducteurs de voitures électriques.

Des conducteurs qui semblent respecter des règles de bonne conduite puisque les emplacements avec bornes rapides, gratuits, ne sont pas monopolisés des heures durant. Preuve que la courtoisie qui semble souvent avoir disparu sur la route pourrait renaître avec l’électrique…

En août 2020, les véhicules électriques ou hybrides représentaient 7% du parc monégasque. D’ici fin 2021, ils représenteront 10% du parc automobile monégasque.

De plus en plus de bornes

Aujourd’hui, 113 bornes sont installées dans 7 parkings publics. 3 nouveaux parkings seront équipés d’ici la fin de l’année soit 80 nouvelles bornes.

En voirie, 17 bornes peuvent accueillir chacune 2 véhicules. 12 nouvelles bornes viendront compléter l’offre d’ici la fin de l’année (7 bornes quatre-roues et 5 deux-roues).

Un site en temps réel

La disponibilité des bornes est consultable en temps réel: https://yosurmonaco.mc/carte

16% des émissions de gaz à effet de serre

Les véhicules particuliers et utilitaires représentaient, en 2019, 16% des émissions de gaz à effet de serre de Monaco, soit 13.000 tonnes.