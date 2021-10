Opération de nettoyage dans la baie d'Agay: des châssis de mobile-homes, des kayaks et des chauffe-eaux repêchés

"Oh, il est monstrueux celui-là!". Dans une baie d’Agay, calme comme un lundi matin d’automne, cette exclamation résonne. Elle ne provient pas d’un bateau de pêcheurs à la suite d’une remontée miraculeuse de poissons. C’est un châssis de mobile-home. Pas de pesée ni de passage à la criée donc. Mais un passage sur les quais du port pour être découpé à la scie sauteuse avant d’être soit recyclé ou déposé à la déchetterie.

Depuis la semaine dernière et jusqu’à la fin de celle-ci, deux entreprises locales ont été mandatées par la mairie de Saint-Raphaël pour nettoyer les fonds de la baie d’Agay. Une première dans cet endroit particulièrement ciblé. Il s’agit de la continuité de l’embouchure de la rivière. La même qui est devenue torrent en décembre 2019 durant les importantes inondations.

"Avec la force du courant, quelques campings aux alentours ont été impactés. Certains de leurs mobile-homes et tout ce qu’il y avait à l’intérieur, comme des sommiers ou des réfrigérateurs ont été emportés et ont sombré en mer", détaille Sylvie Blanc, adjointe au maire déléguée à l’écologie. La profondeur varie entre 5 et 20mètres selon la zone atteinte, jusqu’à parfois 600mètres du rivage.

De 15 minutes à une heure et demie d’intervention

Des chauffe-eaux, des chaises, des kayaks, des moteurs de bateaux stationnés en amont et emportés par les flots ont également été repérés par les plongeurs. Ils représentent des manœuvres assez simples. L’opération était un peu plus complexe, hier matin, lorsque les neuf professionnels déployés ont sorti l’important châssis de mobile-home, d’une trentaine de mètres de long, sous les caméras d’une équipe de l’Unesco.

Auparavant, des premiers repérages avaient eu lieu en 2020. D’autres plus poussés se sont déroulés au début du mois par des scaphandriers. Ces derniers étaient de nouveau sur le pont, ou plutôt sous l’eau, pour accrocher les attaches de la grue à l’épave ou pour faire remonter les images du fond à la tour de contrôle sur la barge. À la surface, l’imposante grue (lire ci-contre) remonte d’abord un tuyau de canalisations, puis peine à ramener à la surface l’imposante carcasse. "Une intervention peut durer de 15 minutes à une heure et demie", note Maurin Ballestra, gérant de la société ATE (actions transport environnement) qui avait la charge de tout l’aspect post-extraction, tandis que l’entreprise fréjusienne Azote, s’occupait des interventions immergées. Ça dépend de la taille mais aussi de la situation et de la vie qui a pu se créer autour. Certaines ont pu s’ensabler avec le temps. »

Quand rivière et mer s’entrechoquent

Mais alors comment expliquer que certains déchets lourds se soient échoués à cet endroit sans poursuivre leur dérive? "D’un côté, il y avait le courant et de l’autre, un vent d’Est et donc une houle importante. Les deux se sont entrechoqués et ont suffisamment dégradé les habitations pour qu’elles coulent", détaille Mathieu Giuli, responsable des travaux pour la Ville, qui a financé les 70.000 euros du projet, sans aucune injonction de l’Etat, tout en attendant le retour de certaines demandes de financements. "C’est notre richesse, elle se protège", conclut l’élue raphaëloise. Une richesse devinable depuis la surface et bien réelle en dessous.