ON Y REVIENT. Des Azuréennes ont trouvé comment faire pousser les plantes sans engrais chimiques

Justine Lipuma nous montre un rosier "centifolia" "témoin" et un autre qui a bénéficié de leur intervention.

"On a deux fois plus de roses par pied, sur les plants mycorhizés et les feuilles sont plus vertes, ce qui montre une bonne alimentation. De plus on a observé une tolérance de 5 à 6 fois supérieure vis à vis de l'attaque de pucerons ou d'acariens" explique-t-elle.

La start-up compte profiter de l'expertise des chimistes de l'Université Côte d'Azur pour travailler sur la qualité de l'extrait floral.

"Les parfumeurs sont intéressés", note-t-elle encore. Ils ont déjà sollicité la jeune pousse.

Pour poursuivre leur croissance, répondre à la demande, elles ont embauché deux techniciens, Benjamin et Roch, et s'apprêtent à accueillir un responsable de recherche développement et une responsable production.

"Début 2020, on sera 9", poursuit Justine Lipuma. Une montée en puissance qui permettra de développer et commercialiser une gamme de "souches" pour les professionnels.

Pour 2022, elles tablent sur un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros.