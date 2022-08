"On perd un reblochon par jour et par vache": dans les montagnes des Alpes, les fromages souffrent d'un été trop chaud

"Tout est jaune et sec à cause de la sècheresse, il n'y a plus assez d'herbe, on est obligé de descendre de l'alpage un mois plus tôt". A la ferme des Lorettes, comme ailleurs dans les Alpes, les vaches, et donc, les fromages traditionnels, souffrent de la chaleur.