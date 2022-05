"On ne tolère pas que la rivière soit dans cet état": 150 bénévoles se mobilisent pour curer la Vésubie

Il n’y a pas que les sinistrés à souffrir encore de la tempête Alex. Les rivières aussi. Ruines, véhicules, plastique… Le 2 octobre 2020, des tonnes de déchets ont été drainées dans les eaux et sont encore présentes aujourd’hui. Le collectif Save the river, constitué de professionnels des sports en eau vive, qui fait ce constat depuis un an, se mobilise pour nettoyer la rivière, "parce que personne ne le fait". Ce samedi a eu lieu une nouvelle opération de dépollution menée par le collectif, entre le Cros-d’Utelle et Lantosque dans la Vésubie, avec l’aide des Week-ends solidaires et de très nombreux bénévoles. Robin Zavalla, de Save the river fait le point.

Quel était l’objectif de cette journée?

C’était une opération de dépollution de la Vésubie menée par le comité départemental de canoë-kayak, en partenariat avec les Week-ends solidaires. Au total, on était nombreux, je dirais 150 bénévoles. On a retiré de la ferraille et surtout du plastique, sous forme de polystyrène.

Bilan?

On a fait une estimation assez précise: on a retiré 145.000 litres de déchets, dont 80.000 de plastique. Ce n’est pas lourd, mais volumineux. On a bien bossé.

Comment vous étiez-vous préparé?

On a fait une expertise du parcours, des zones à traiter, des estimations des déchets, du type d’évacuation… On a fait un travail en amont vraiment important. Puis on a eu le soutien de tous ces bénévoles et de la Métropole qui fera évacuer par hélicoptère les déchets qu’on a rassemblés et qu’on ne pouvait pas remonter sur la route.

Reste-t-il encore beaucoup à faire?

Il reste encore pas mal de zones à traiter, il y a encore du travail d’expertise. Toutes ces opérations sont laissées entre les mains de bénévoles, dirigés par des professionnels comme moi, qui prennent ça sur leur temps de travail. Si ce n’est pas financé par les institutions, il n’y en aura plus, c’est trop lourd. Et pourtant, il y a encore du travail. Dans la Vésubie, énormément dans la Roya, mais aussi dans la Tinée.

Pourquoi faites-vous tout ça?

Parce que la rivière est polluée, tout simplement. C’est moche, il y a un impact. Et on le fait parce que personne d’autre ne le fait. Aujourd’hui, quand les bénévoles se sont rendu compte du problème de polystyrène, ils se sont dit qu’il fallait revenir. On ne peut pas tolérer que la rivière soit dans cet état. Et pourtant, ce n’est pas la priorité des pouvoirs publics. Ce n’est même pas pris en compte.