"On assiste à une hausse sans précédent de l'usage du vélo." Notre abonné expert décrypte l'effet du Covid-19 sur ce mode de déplacement

Le vélo ne tue-t-il pas le commerce de proximité?

"Non, au contraire. Dans les grandes villes ( les communes de plus de 100.000 habitants), le constat est clair: la plupart des clients des petits et moyens commerces vient à pied (pour 64% d’entre eux) et moins d’un quart en voiture. Et plus on pénètre dans l’hypercentre, plus la proportion de clients qui viennent à pied ou en transports collectifs augmente, au détriment de la voiture dont on estime que le poids descend autour de 10%.

"Les exemples montrent que les modes de déplacement à vélo, à pied, contrairement aux idées, ont un impact bénéfique sur l'activité. De nombreuses villes ont réussi à relancer leur commerce de proximité non pas en encourageant leur accessibilité en voiture mais en décourageant son usage."

Ainsi, Madrid a mis en place des restrictions de circulation dans toute une partie de son centre-ville afin de laisser plus de place aux piétons et diminuer la pollution. L’activité commerciale a augmenté de 9,5% en à peine un an.

Strasbourg est première au classement Procos (Fédération représentative du commerce spécialisé) des centres-villes marchands les plus dynamiques… et c’est également la Métropole de province ou l’utilisation de la voiture est la plus faible.

