C’est la première fois que la mairie de Monaco et l’association Monaco Développement Durable organisent une collecte d’appareils de ce type. Les deux organismes ont depuis quelques années lancé un programme “anti-gaspillage”. Après de nombreuses sensibilisations sur le gaspillage alimentaire, il fallait faire un pas de plus.

"On a déjà fait de la récupération de jouets et de livres il y a peu. On essaye de faire la différence entre ce qui est cassé et ce qui est récupérable. Aujourd’hui, c’est un peu une opération coup de poing, pour faire venir beaucoup de gens", explique Raoul Viora, président de l’association MC2D.

Sensibiliser le public

Les personnes qui viennent apporter leurs appareils électriques et électroniques sont contentes de pouvoir donner en toute confiance. "On a souvent des choses à la maison dont on ne sait pas quoi faire. Là, c’est à la fois du recyclage et de la réutilisation donc c’est bien", confie Marc, venu apporter un ordinateur.

Un stand sur le criblage des déchets attend également le public. Des membres de la Société Monégasque d’Assainissement sont présents pour répondre à toutes vos questions et vous en dire plus sur la suite de vos engins.

La règle des “5R” (refuser, recycler, réduire, réutiliser, retour à la terre) est notamment expliquée. Elle permet de savoir comment réduire et recycler ses déchets. "Il faut responsabiliser les gens. La première façon de trier c’est à la maison", résume Marijana, de la SMA.

Des applications digitales spéciales

C’est pour cela que des conteneurs connectés sont apparus en Principauté ces derniers mois. Avec l’application “Cliiink”, vous pouvez les trouver et ainsi bénéficier d’un point à chaque produit en verre déposé. Ces derniers vont vous permettre d’obtenir des réductions chez les différents partenaires.

Ainsi, avec 10 points, vous pouvez par exemple avoir une réduction de 20 % sur votre abonnement à Nice-Matin. L’application “Game of tri” permet, quant à elle, d’initier les plus jeunes par des jeux. Voilà différents moyens de devenir un as du tri.

Apportez, déposez et repartez