OceanXplorer, un bateau révolutionnaire en mission pour la préservation de la planète, a fait escale à Monaco

A quelques semaines de rendez-vous internationaux majeurs pour la préservation de notre planète, comme la COP27, c’est tout naturellement qu’OceanX a appareillé son nouveau navire dans le port Hercule ces deux derniers jours, pour accueillir à son bord le prince Albert II, son neveu Pierre Casiraghi, et le vice-président de la FPA2, Olivier Wenden.

"Accueillir le navire de recherche OceanXplorer à Monaco est une occasion fantastique de souligner le lien essentiel qui existe, et doit exister, entre science et sensibilisation", s’est réjoui Olivier Wenden, évoquant le rôle de "médiateurs et d’ambassadeurs pour la science" de la FPA2 et OceanX.

La visite de ce navire révolutionnaire doté d’un laboratoire scientifique et d’un media lab – voué à diffuser un maximum de contenus immersifs au grand public lors des missions d’exploration – a été menée par le philanthrope et milliardaire à l’origine du projet, Ray Dalio, et le responsable scientifique, Vincent Pieribone.

"OceanX a pour mission de rendre l’océan accessible au monde entier", a rappelé ce dernier