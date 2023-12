"Nous avons plutôt l’impression que le monde découvre l’importance des océans", regrette le prince Albert II à la tribune de la COP28 à Dubaï

ça écope à la COP… Débutée vendredi dernier à Dubaï, la 28e Conférence des Parties sur les changements climatiques a donné durant deux jours la parole aux chefs d’État du monde entier et se déclinent désormais en ateliers thématiques jusqu’aux conclusions attendues le 12 décembre. Si elle a tendu la main aux pays les plus vulnérables en créant et abondant un fonds dédié à leur résilience climatique, la communauté internationale est-elle vraiment prête à changer de paradigme? La tendance serait plutôt à la sourde oreille…

"Âge des cavernes" et nucléaire au menu

Déjà décriés comme pays hôte, les Émirats arabes unis sont depuis ce dimanche au cœur d’une nouvelle polémique. Alors que l’ancien vice-président américain, Al Gore, a ouvertement critiqué l’empreinte carbone des Émirats; une vidéo partagée en masse sur les Internets fait débat. On y voit, le 21 novembre dernier, le président émirati de la 28e conférence des Nations unies sur le climat, Sultan Al-Jaber, par ailleurs président de la compagnie pétrolière nationale, Adnoc, rétorquer à l’ex-présidente irlandaise Mary Robinson que la "réduction et la sortie des énergies fossiles sont inévitables" à terme. Mais pour l’heure… "Montrez-moi la feuille de route d’une sortie des énergies fossiles qui soit compatible avec le développement socio-économique sans ramener l’humanité à l’âge des cavernes."

Pendant ce temps-là, la France continue de plaider pour son programme nucléaire, soutenue par une vingtaine de pays, dont les États-Unis, dans l’idée de tripler les capacités de cette énergie d’ici 2050 par rapport à 2020. Détournant le but premier de cette grand-messe, à savoir ouvrir les yeux et trouver des solutions alternatives et universelles.

Ouvrir les yeux sur les océans

À contre-pied, le prince Albert II a ainsi multiplié ces derniers jours les discours appelant au soutien à la communauté scientifique et au partage d’expériences.

Au cœur de son propos: les océans. Et par là même, leur totale méconnaissance.

Lors de l’événement "Rising Ocean", coorganisé par la France, le Costa Rica et les Nations Unies, et abordant la relation océan-climat, le Souverain n’y a pas été avec le dos de la cuillère d’entrée de discours. "Il est difficile de conclure ces échanges, très riches mais qui n’ont pas épuisé le sujet qui nous réunit tant il est vaste. À vrai dire, nous avons plutôt l’impression que le monde découvre l’importance des océans dans la régulation et l’évolution climatique."

Rappelant son engagement et celui de la Principauté en la matière, comme le fait d’avoir contribué avec sa Fondation à une plate-forme Océan&Climat née avant la COP21, ou que le premier rapport spécial du GIEC sur les océans et la cryosphère ait été rendu public en Principauté en 2019, le prince Albert II a plaidé "pour que l’Océan soit enfin intégré aux négociations climatiques".

à lire aussi "Revoir à la hausse notre engagement climatique": le prince Albert II affiche ses ambitions au premier jour de la COP28 à Dubaï

"Avancer ensemble avec détermination"

Se réjouissant que l’ONU ait embrayé sur le sujet pour proposer des conférences spécifiques - dont la prochaine se tiendra à Nice en 2025 -, le Prince n’est pas crédule. "Car si toutes les initiatives que je viens d’évoquer étaient utiles, pertinentes, nécessaires, force est de constater qu’elles n’ont pas suffi."

Signe de cet engagement du bout des lèvres, l’Objectif de développement durable n° 14 dédié à la vie aquatique adopté en 2015 par l’Assemblée générale des Nations Unies, "qui est toujours le moins doté en ressources financières".

Plus que d’argent, c’est d’approche que le prince Albert II veut changer. "Seuls des océans vivants seront capables d’atténuer le réchauffement. Nous devons en tirer les conséquences et aborder les questions océaniques dans leur globalité, en rompant avec l’approche en silo qui a trop souvent prévalu jusqu’ici. J’espère que la Conférence de Nice sera l’occasion de mettre cela en pratique."

Invitant "à avancer ensemble avec détermination" et assurant que Monaco restera une capitale de la finance bleue, le Prince voit même des sources d’apaisement diplomatique dans l’océan. "Dans cette période de tensions internationales majeures, l’océan peut être le lieu de certains rapprochements, au moins ponctuels, autour de projets d’importance planétaire."

L’océan comme sources d’énergie renouvelable

Plus tôt ce samedi, le prince Albert II avait pris la parole lors de la session de haut-niveau dédiée au premier Bilan Mondial de l’accord de Paris sur l’atténuation, soulignant l’opportunité "exceptionnelle" que représente ce Bilan "pour ancrer la préservation de l’océan et de la biodiversité au cœur de la mise en œuvre de l’Accord de Paris".

"L’océan n’est pas uniquement le témoin passif des impacts dévastateurs du changement climatique. C’est aussi notre meilleur allié dans la lutte contre le changement climatique", rappelle le souverain, vantant les multiples sources d’énergie renouvelable qu’il offre, dont la thalassothermie en cours de démocratisation à Monaco.

Plutôt que de se noyer dans le verre d’eau de la décarbonation, le Souverain a donc invité la communauté internationale à mettre le cap sur l’immensité bleue pour y puiser des remèdes, appelant "aux synergies entre différents instruments internationaux connexes" pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, en tête desquels le plafonnement du réchauffement planétaire à 1,5°C. "Nous avons le pouvoir de créer un impact significatif. Ne laissons pas passer cette ultime occasion de guider le monde vers un avenir viable et durable pour l’ensemble de l’humanité."