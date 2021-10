Nice va traquer les deux-roues trop bruyants avec des radars anti-bruit

Le bruit, un enjeu de santé publique

Avez-vous déjà été réveillé en sursaut par le bruit d'un pot d'échappement pétaradant? Le coût social du bruit en France est estimé à 155,7 milliards d’euros par an, d'après une étude publiée fin juillet et réalisée par le Conseil national du bruit (CNB) et l'Ademe (Agence pour la transition écologique). Ce rapport souligne le coût très élevé pour la société française et la nécessité de mettre en oeuvre des mesures de réduction de ces nuisances.

D'après l'Organisation mondiale de la santé, près de 20% de la population est exposée à des bruits préjudiciables à la santé humaine. Il occasionne gêne, perturbations du sommeil, maladies cardiovasculaires, obésité, diabète, stress...

Des radars Pédagogiques à Nice

Pour s'attaquer à cette pollution, des villes comme Nice s'équipent de radars sonores. Fin juin un "afficheur pédagogique" a été installé, avenue Reine Victoria. Et 9 autres appareils seront déployés d'ici la fin de l'année. Lorsqu'un véhicule émet plus de 90 dB, un message "bruit zone contrôlée" s'affiche. Les conducteurs sont ainsi informés du bruit qu'ils émettent, mais pas verbalisés pour l'instant.

"Ces radars pédagogiques sont reliés au centre de supervision urbain, explique-t-on à la Métropole Nice Côte d'Azur. La police pourra ainsi cibler les zones et les heures où la population subit le plus de nuisances, pour y prévoir les opérations de contrôle."

En novembre, on flashe avenue Félix Faure

Chut vous êtes flashés! C'est en novembre 2021, que sera testé 4, avenue Félix Faure à

Nice, un radar anti-bruit.

Expérimenté dans les Yvelines depuis 2019, le "radar méduse" est doté de 4 micros et d'une caméra qui filme à 360° pour identifier le véhicule et enregistrer sa plaque d’immatriculation. Les engins trop bruyants, notamment les deux-roues aux pots d'échappement débridés, seront ainsi repérés et flashés.

Pendant un an, les "pollueurs sonores" recevront des procès verbaux fictifs. Puis, c'est en 2023 que devraient intervenir les vraies amendes.