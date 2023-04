Navires de croisières, quelles solutions face à la pollution?

Cheminées qui rejettent des gaz, flots de touristes qui se déversent pour des laps de temps très courts dans les villes, pollution plastique, les navires de croisières sont de plus en plus pointés du doigt. Associations, élus et usagers, eux, sont vent debout. Si des solutions existent, elles restent souvent encore trop embryonnaires.