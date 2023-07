Monaco verse plus de 3 millions d’euros pour le climat

Le Fonds Vert pour le Climat est le plus grand fonds multilatéral dédié au renforcement de la résilience climatique et à la transition énergétique dans les pays en développement.

"Avec ce nouvel engagement ambitieux, représentant une augmentation de 10% par rapport à la période précédente, Monaco transmet un signal fort de confiance dans la capacité du Fonds à générer un impact climatique significatif dans les pays les plus vulnérables", commente le gouvernement.

"Une ambition et un élan que d’autres pays devraient suivre"

A l’aube du premier bilan mondial de l’Accord de Paris prévu lors de la COP28 à Dubaï en fin d’année, cette contribution témoigne également de l’espoir que le Fonds sera en mesure de jouer un rôle catalytique dans les années à venir en vue de mobiliser des financements diversifiés à grande échelle pour soutenir la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris.

Henry Gonzalez, directeur exécutif par intérim du Fonds Vert pour le Climat, a félicité Monaco pour l’exemplarité de son engagement: "Le Fonds Vert pour le Climat salue la contribution de Monaco au Green Climate Fund (GFC), affirmant ainsi son engagement en faveur du financement climatique et sa confiance dans le GCF pour stimuler l’action climatique mondiale. Nous apprécions la hausse de la contribution de Monaco, qui témoigne du niveau d’ambition et de l’élan que d’autres pays devraient suivre, car leurs contributions sont essentielles pour permettre au GCF de poursuivre son travail de soutien aux régions du monde les plus vulnérables face au changement climatique".