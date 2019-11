Monaco va tester un convertisseur d'énergie grâce au mouvement des vagues (et il pourrait remplacer les centrales nucléaires)

Grâce à la société Monaco Énergies Renouvelables, créée en partenariat avec la SMEG, l’État a même fait l’acquisition de huit centrales solaires en France, couvrant "10% de la consommation électrique de la Principauté".

Cette fois, le "risque" financier sera à la charge d’une entreprise privée, SBM Offshore. Mais Monaco a tout à gagner selon Annabelle Jaeger-Seydoux, directrice de la Mission pour la Transition énergétique.

"Même si on ne peut pas bénéficier directement du résultat parce qu’il ne sera peut-être pas optimal en Méditerranée; promouvoir les énergies renouvelables, apporter notre pierre à l’édifice fait partie de l’ADN de la Principauté. En termes de convergence d’intérêts et d’objectifs, ce test est à l’image de Monaco."

"La Méditerranée n’est pas une zone à objectif commercial, c’est clair.Mais les conditions sont parfaites à Monaco pour tester l’intégralité de notre système", affirme Ambroise Wattez, directeur du développement des affaires Énergies renouvelables et systèmes énergétiques extra-côtiers pour la SBMOffshore.

Le savoir-faire de la SBM Offshore

Le chemin qui mène à la commercialisation est encore long pour la SBM Offshore. D’ici là, la prudence est de mise, notamment au regard des échecs cuisants de certains concurrents.

Implantée à Edimbourg (Écosse), la société Pelamis Wave Power avait par exemple installé trois "serpents de mer" au large du Portugal avant que tout ne s’arrête avec la faillite de sa société exploitante.

D’autres programmes ont également capoté de l’Atlantique au Pacifique. Mais dans cette course à l’innovation, la SBM Offshore affiche des garanties. "Nous sommes convaincus que les océans vont contribuer majoritairement au mix énergétique de demain.Ce n’est pas seulement une phase mais une transition."

Didier Beynet, directeur de l’antenne monégasque de la SBM Offshore, rappelant le savoir-faire maison "en matière de conception, fabrication et commercialisation de systèmes et d’équipements maritimes à destination de l’industrie de l’énergie". Energie longtemps fossile et de plus en plus « verte » depuis 2005.

Une première mondiale

"Le problème majeur de l’houlomoteur, c’est que ce sont des structures pour la plupart en acier qui subissent la corrosion et de très fortes charges liées aux vagues et nécessitent donc beaucoup de maintenance. C’est un cercle vicieux avec des structures houlomotrices classiques d’une tonne pour 1 MegaWatt. Il faut sortir de ce paradigme et ça ne peut se faire qu’avec du flexible", résume Ambroise Wattez.