Monaco Telecom rejoint la transition énergétique

Suivant le pas des institutions et de plusieurs entreprises de la Principauté, Monaco Telecom vient de signer son adhésion au pacte national pour la transition énergétique. « Cette adhésion n’est pas un acte symbolique, la charte s’accompagne d’engagements », a rappelé Marie-Pierre Gramaglia, conseiller de gouvernement-ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, en accueillant la signature de l’entreprise qui compte 220 salariés.

Et qui a fait montre, via cet engagement, de sa volonté de réduire sa consommation d’énergie. Exemple ? « Nous utilisons de plus en plus d’électricité pour nos réseaux et nos serveurs. Nous réfléchissons à éteindre les anciennes technologies, moins efficaces comme la 2G, mais énergivores. Et à penser des conceptions énergétiques novatrices pour nos prochains data centers qui garantissent le refroidissement nécessaire tout en baissant la consommation globale d’énergie », détaille le directeur général de Monaco Telecom, Martin Perronet.

Le choix de véhicules électriques

Autre engagement, celui de faire du parc automobile de l’entreprise, un parc électrique. « Ce n’est pas un engagement pour le futur mais un engagement déjà pris, qui devient une norme pour l’entreprise », assure le DG.

Une démarche en phase avec les ambitions nationales. Au premier trimestre 2019, les subventions pour l’acquisition d’un véhicule électrique ont augmenté de 245 % par rapport à l’année passée à la même période. Il y a, aujourd’hui, 183 véhicules 100 % électriques référencés en Principauté, contre 53 l’an passé.

« Monaco Telecom a un rôle formidable à jouer, être un moteur dans cette transition à l’échelle du pays », continue Marie-Pierre Gramaglia, qui espère que l’entreprise incitera ses salariés à signer le pacte national pour la transition énergétique à titre privé.

À ce jour, 800 institutions, entreprises et particuliers en Principauté, y ont déjà adhéré.