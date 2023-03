Monaco Ocean Week: des experts appellent l'ONU à "agir vite" contre les composants plastiques pour préserver la vie humaine et la planète

La commission Minderoo-Monaco* sur les plastiques et la santé humaine a présenté ce mardi matin, au centre scientifique de Monaco, une analyse inédite, réalisée par une cinquantaine de chercheurs de renommée mondiale dans les domaines de la santé, l’océan et l’environnement.

Un tiers des produits plastiques inutiles

Au cours de la journée, les chercheurs présents ont rappelé que si le plastique reste nécessaire, notamment dans le milieu médical, certains objets s’avèrent inutiles.

Ce sont précisément ces objets dont ils se plaignent aujourd’hui et sur lesquels ils souhaitent voir les lignes bouger. "L’usage unique et inutile qu’il peut être fait avec le plastique dans notre monde, notamment dans le domaine du marketing, est ce qui nous est le plus dommageable, précise Sarah Dunlop, responsable des plastiques et de la santé humaine à la Fondation Minderoo. Les résultats de notre étude nous poussent à exiger l’interdiction ou la restriction sévère des articles en plastique inutiles, évitables et problématiques, dont beaucoup contiennent des produits chimiques dangereux liés à des dommages horribles sur les personnes et la planète."

Le progrès réalisé avec la matière plastique est indéniable pour les scientifiques, pour autant sa prolifération exponentielle les inquiète. "Un tiers des produits en plastique fabriqués est superflu. Les conséquences du plastique sur la nature sont diffuses et invisibles, c’est toute la problématique, tout l’enjeu d’aujourd’hui", poursuit le docteur Philip Landrigan, directeur de l’Observatoire mondial sur la santé planétaire au Boston College.

10.000 produits chimiques

Lors de la conférence, les spécialistes ont annoncé que 10.000 produits chimiques différents étaient utilisés pour la fabrication. "Très peu de détails sur l’identité, la composition chimique, la toxicité potentielle des produits chimiques plastiques sont divulgués par les producteurs de plastique. Dans la plupart des pays, ils n’ont aucune obligation légale de le faire", insiste le docteur Philip Landrigan.

Les industriels brandissant la protection de la fabrication pour se taire sur les composants. "De ce fait, il reste extrêmement difficile de faire des études. On ne peut pas mesurer les degrés de toxicité. Or, il y a aujourd’hui urgence à avancer sur ce point. Seul le législateur peut faire bouger les choses", ont souligné d’une seule voix les scientifiques. "C’est d’autant plus urgent qu’aujourd’hui, nos études montrent que dans notre assiette et dans le corps humain, on retrouve des traces de plastique", reprend Sarah Dunlop.

Deux recommandations à l’ONU

Les scientifiques ont donc lancé un appel afin d’alerter les pouvoirs publics en ce sens, en sollicitant les fabricants à fournir la liste des composants utilisés pour fabriquer leur plastique. "Nous souhaitons que des mesures contraignantes soient imposées aux industriels afin de pouvoir étudier ces composants."

Le docteur Hervé Raps, médecin au Centre scientifique de Monaco, l’a bien expliqué: "Les déchets plastiques mettent en danger les écosystèmes océaniques dont dépend toute l’humanité. En plus de leurs effets intrinsèques, les plastiques peuvent aussi être un vecteur de micro-organismes potentiellement pathogènes. Il est urgent d’agir."

Les auteurs vont en ce sens porter deux recommandations à l’ONU. Ils demandent que les composants chimiques soient communiqués et que ces derniers fassent l’objet d’études avant la mise sur le marché. Les scientifiques espèrent que ces principes soient inscrits au Traité sur le plastique actuellement discuté à l’ONU et qui sera présenté en fin d’année.

*La Fondation Minderoo, créée par Andrew et Nicola Forrest en 2001, est une organisation américaine philanthropique moderne qui lutte contre les déchets plastiques et qui travaille sur le sujet dans de nombreux domaines. La commission Minderoo-Monaco est le pendant monégasque

Les trois points de l’étude des chercheurs L’étude inédite dévoilée a permis de quantifier les risques considérables du plastique pour toute la vie sur terre. Trois points importants ont été soulevés avec un chiffre mis en avant: la production de plastique a été multipliée par 250 depuis 1950. Selon l’analyse, le plastique cause tout d’abord des maladies, des troubles et des décès prématurés à toutes les étapes de son cycle de vie, et les répercussions sur la santé touchent de façon disproportionnée les personnes vulnérables, les personnes à faible revenu, les minorités et les enfants. De plus, l’étude a montré que les produits chimiques toxiques qui sont ajoutés au plastique et détectés régulièrement chez les personnes sont connus pour augmenter le risque de fausse couche, d’accouchements prématurés, l’obésité, les maladies cardiovasculaires ou encore les cancers, dont le cancer des testicules. Ils sont aussi des perturbateurs endocriniens. "Les microplastiques pénètrent les cellules", insiste le Professeur Patrick Fenichel, endocrinologue au CHU de Nice. Le médecin a régulièrement constaté qu’avant et après l’accouchement, une femme présentait un taux de bisphénol A multiplié par dix dans le sang à la suite de la perfusion. "Nous retrouvions aussi des traces dans le cordon ombilical du nouveau-né." Enfin, les déchets plastiques sont omniprésents dans l’océan, dont l’humanité dépend pour l’oxygène, la nourriture et les moyens de subsistance, contaminant l’eau et les fonds marins et pénétrant la chaîne alimentaire marine.