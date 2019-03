Monaco lance sa première aire marine éducative

On protège mieux ce que l’on connaît bien. Ça tombe sous le sens, mais c’est pourtant vrai. Les premiers ambassadeurs en matière de développement durable aujourd’hui sont les enfants. Et ça n’est pas près de s’arrêter, puisqu’hier a été annoncée la première aire marine éducative de Monaco.

Réunis dans la grande salle du Musée océanographique, les enfants de 7e C de l’école des Révoires ont accueilli le prince Albert II, Pierre Casiraghi, Marie-Pierre Gramaglia, conseiller de gouvernement-ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, Patrice Cellario, conseiller de gouvernement-ministre de l’Intérieur, Isabelle Bonnal, directeur de l’Éducation nationale, avec des panneaux de manifestants sur lesquels on pouvait lire des slogans déjà engagés : « stop over fishing », « basta con u plasticu », « sans mer, il n’y a plus de vie ».

Située en dessous du Musée océanographique, cette aire marine éducative a été choisie par les enfants réunis en « conseil de la mer », comme la toute première l’avait été en 2012 dans l’archipel des Marquises, en Polynésie française.

Découvrir et partager

Pour cela, les écoliers ont observé sur le terrain la biodiversité : nivéole, caroubier et chauve-souris sur la falaise, échinodermes et poissons dans l’eau, des multiples variétés d’algues, et la composition du sable, grâce à des loupes binoculaires en classe. Des observations faites depuis plusieurs mois, en partenariat avec Jacqueline Gauthier-Debernardi et Heike Molenaar.

Des connaissances que les enfants ont exposées devant les personnalités présentes et sous le regard fier du souverain, et qu’ils entendent bien partager avec les usagers par le biais de panneaux d’information.