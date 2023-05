Monaco déclenche l'alerte sécheresse sur son territoire, voici les mesures qui entrent en vigueur ce samedi

"Une partie de nos captations en eau locales ont diminué de manière assez importante, avec une anticipation d’à peu près deux mois sur ce que nous constatons sur nos propres ressources", a justifié Céline Caron Dagioni, conseiller de gouvernement - ministre de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme lors d'un exposé de la situation ce jeudi en conférence de presse.

Un constat qui a poussé le gouvernement à agir. "Il faut que nous prenions les mesures en avance, sans attendre que la situation ne s’aggrave trop pour bien gérer nos sources."

Sur le modèle du département des Alpes-Maritimes, une ordonnance souveraine, publiée au Journal officiel ce vendredi, fixera les règles en vigueur. "Elle réglemente les réponses à la sécheresse et transpose le dispositif des quatre niveaux pris dans le département voisin en l'adaptant à la situation monégasque, a détaillé le ministre d'Etat, Pierre Dartout. Le premier niveau est celui de la vigilance. Le deuxième niveau, de l’alerte. Le troisième, de l'alerte renforcée. Et le quatrième, de la crise."

Ainsi, dès samedi, l'ensemble du territoire monégasque entre en niveau d'"alerte". Celui-ci interdit :

- d'arroser les pelouses, les massifs, les jardinières et les espaces verts ainsi que les terrains de sport en 8h et 20h. "Une période où le pic de chaleur est important", a rappelé Céline Caron Dagioni.

- de laver les bateaux ou engins nautiques de plaisance ou professionnels en dehors des plages horaires strictement prévues.

- de nettoyage des façades et des toitures.

- de remplir des plans d’eau, piscines, spas privés et publics "sauf impératifs de travail déjà en cours" (en cas de fuite, par exemple).

Enfin, ce niveau d'alerte veille à adapter la fréquence de nettoyage des rues et des trottoirs par la Société Monégasque d'Assainissement. "Précisons que la SMA utilise une grande partie de l’eau du Vallon de la noix, impropre à la consommation, pour nettoyer les trottoirs. Mais avant de n’avoir recours qu’à cette eau, nous allons déjà réorganiser les plans de lavage pour optimiser, éviter de laver à grande eau et être le plus efficient possible", a souligné Céline Caron Dagioni.

Et le ministre d'Etat d'ajouter : "Selon la situation et son aggravation, nous serons amenés à prendre des mesures toujours plus importantes et efficaces pour lutter contre les effets de la sécheresse." Le niveau d'alerte pourra donc être réévalué et la réglementation durcie, si nécessaire.