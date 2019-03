Il a une poignée de main à vous broyer les os. Mike Horn est une force de la nature. Un explorateur aux 52 printemps capable de repousser toutes les limites scientifiques du corps. Un caméléon, à l’aise aussi bien dans la jungle tropicale que dans la montagne, en passant par les zones polaires. Il ne renonce que quand la nature est trop forte, que les éléments lui barrent le chemin. Comme ce report forcé à la fin 2019 de Pole2Pole, ce tour du monde en passant par les deux pôles. En attendant, il s’attaque au K2, second plus haut sommet du monde. A 8 611 mètres d’altitude, rien que ça. Jeudi matin, celui qui a sa propre émission, « Cap Horn », tenait une conférence dans le cadre de la « Monaco Ocean Week ». Il était aussi président du jury des Explorer Awards, ces armateurs mobilisés pour la cause environnementale. Rencontre.