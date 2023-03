Manque d’eau dans les Alpes-Maritimes: les propriétaires de piscines sont-ils stigmatisés à tort?

Impacté par une sécheresse sans précédent, le département souffre du manque d’eau. Une situation qui a contraint le préfet des Alpes-Maritimes à placer le département en alerte sécheresse dès le 13 mars. En découlent plusieurs restrictions qui visent notamment les particuliers. Ils ont l’interdiction de remplir leur piscine, sous peine d’une amende de 1.500 euros.

Pour les piscines en construction, le premier remplissage est autorisé, uniquement si le chantier a débuté avant la mi-mars.

La mise à niveau reste, pour l’heure, autorisée, contrairement à l’an dernier, pendant l’alerte sécheresse renforcée.

Pas question de s’en passer

Lætitia et Benoît sont propriétaires d’une maison avec piscine sur les hauteurs de Nice, dont ils profitent "de Pâques à la Toussaint". L’an dernier, ils ont continué à remplir leur bassin de 3 x 8mètres, malgré l’interdiction du préfet. Car pour le couple, parents de trois enfants, pas question de s’en passer. Et ce n’est pas le risque d’être verbalisé qui aurait pu les en dissuader.

"Il y a peu de chance qu’on vienne faire un contrôle chez nous" estiment-ils. Pas de risque non plus d’être dénoncés par un voisin car "nous habitons un endroit isolé".

S’ils sont bien conscients que l’eau devient rare, et tentent de faire des efforts au quotidien, ils refusent d’être stigmatisés.

Martine n’est pas très à l’aise avec ces restrictions. L’an dernier, cette propriétaire d’une villa avec piscine à Nice nord a hésité à couper l’alimentation de son bassin avant de se résoudre à enfreindre l’arrêté, redoutant contrôles et amende.

"Certains clients commencent à être inquiets"

"Certains clients commencent à être inquiets, confirme le pisciniste Julien Reisdorf, gérant de Riviera Pool service, entreprise basée à Peillon. Pour le moment cette situation n’impacte pas notre activité car beaucoup de contrats ont été signés avant l’arrêté".

"Mais malgré l’interdiction, beaucoup de propriétaires veulent quand même remplir, constate-t-il. Si la piscine reste vide, en plein soleil, tout est à refaire. C’est dommage car ça engendre ensuite des frais importants pour les propriétaires".

Libérées de la pression de l’eau, les parois risquent en effet de se fissurer ou de se déformer.

"Il existe maintenant des solutions, poursuit-il. On peut stocker l’eau dans une citerne souple le temps des travaux de réfection du bassin et le remplir ensuite avec. Sinon on peut utiliser les piscines hors sol de supermarché, c’est facile à monter et à démonter. J’ai commencé à m’équiper, au cas où".

"Les piscines ne doivent pas devenir le bouc émissaire"

"On stigmatise les propriétaires de piscine mais une piscine consomme moins qu’une chasse d’eau qui fuit" assure encore le professionnel, s’appuyant sur une étude de la fédération française des piscinistes (FFP).

"Les 3 millions de bassins installés en France ne représentent que 0,15% de l’utilisation de l’eau au niveau national, soit environ 40 millions de m3 par an. À titre de comparaison, les fuites des réseaux français d’eau potable gaspillent chaque année plus d’1 milliard de m3 d’eau" détaille la FFP dans cette étude. "Les piscines ne doivent en effet pas devenir le bouc émissaire d’une mauvaise gestion de l’eau en France".