"Manon des sources, ce n’est rien à côté!": comment le réchauffement climatique tarit ce canal à Roquebrune-Cap-Martin

"Ce que nous avons est un trésor, à nous de le préserver." C’est le message que martèle Elso Dagnes à chaque assemblée générale. Quand se réunissent les 215 familles qui bénéficient des sources Gallani, Mouton, Fondetivo et du Cros pour l’arrosage de leur jardin, de leur potager... et parfois pour tout le reste. Les habitants des collines et vallons ne sont pas tous alimentés en eau courante. A commencer par le président de l’Asa des eaux d’arrosage de Roquebrune-Cap-Martin.

Une vie qu’il vit au lieu-dit Fenouil, soixante dix ans qu’il adhère à l’association et presqu’un an qu’il la préside: Elso Dagnes connaît son sujet. Et jusqu’à il y a quelques années, il n’était pas plus inquiet que ça. L’or bleu alimentait ses réserves sans grande difficulté. Maintenant que l’alerte sécheresse est quasi continue et que le changement climatique est devenu évident, comment s’organise-t-on?

Pour un peu de "confort"

ça secoue sur le chemin. Elso Dagnes recommande d’attendre en bas. Il baisse la vitre de son engin haut sur pattes et sourit: "Les gens qui viennent chez nous râlent. Ils disent qu’ils abîment les voitures."

Il nous invite à grimper. Il enchaîne: "Et encore, ils n’ont pas tous connu cette piste comme elle était à l’époque de mes parents. Avec mon frère, on en a fait un sentier en dur. Pour un peu plus de confort."

La pente est particulièrement raide. En haut du chemin, un panneau avec un très joli logo. Un cheval et du feuillage. Il prend son téléphone: "Allô. Anna? Tu veux monter avec nous?"

Puis il souffle: "Elle est agricultrice, c’est magnifique ce qu’elle a fait ici. Mais ça devient extrêmement difficile pour elle et sa famille de gérer cette activité avec l’état de sécheresse..." Anna Ferrari s’installe à l’arrière. Quelques manœuvres plus loin, la propriété d’Elso Dagnes se détache d’un paysage typiquement provençal.

Quid des incendies

Le soleil frappe fort. Pas de quoi précipiter les Roquebrunois à l’ombre des oliviers. Ils plantent plutôt leurs yeux dans la colline. "Tu as su que des pompiers étaient venus en repérage, il y a quelques jours?"

Il dodeline de la tête: "Tu leur as dit que s’il y avait un incendie, on n’avait plus rien dans les réserves?" "Oui! Et je leur ai spécifié aussi qu’il fallait monter avec des véhicules légers, sinon ils ne pourront pas tourner... comme la dernière fois." Ils marquent une pause. Regardent vers la mer. "Qui aurait pu imaginer qu’à 300 mètres, à vol d’oiseau, de la Méditerranée, on pourrait se retrouver à sec?"

Parce que c’est bien de ça qu’il s’agit. Si en novembre, à l’issue d’une assemblée générale de l’Asa, Elso Dagnes glissait que ça devenait difficile mais qu’ils y arrivaient quand même... depuis, son optimisme s’est quelque peu tari. Comme la source du Mouton, finalement, qui n’alimente plus ses cuves comme elle le faisait auparavant.

L’enfant du pays n’y va pas par quatre chemins: "Manon des sources, à côté de ce que l’on vit nous, ce n’est rien." Dans l’œuvre de Pagnol, la fontaine peut-être remise en eau à tout moment. Au Fenouil, comme au Fenouil Supérieur, les choses sont bien plus complexes. L’eau courante n’est pas installée et la source qui tombe du mont Agel est le seul moyen de s’alimenter en or bleu. Depuis quinze ou vingt ans, la situation s’est dégradée. Depuis deux ans, c’est une vraie catastrophe.

"En ce moment, même les forages ne donnent rien. On met cinq jours à remplir une cuve de 3.000 litres..." explique Anna Ferrari, qui ne vit pas sur place mais qui a, au quotidien, des terres agricoles en maraîchage à arroser et douze chevaux à abreuver.

Et c’est un cercle vicieux: plus il fait chaud, plus les besoins sont grands et plus la source s’assèche. "En ce moment, les bêtes peuvent boire 80 litres par jour! Quand j’ai installé l’activité en 2012, il y avait une vasque toujours pleine d’eau pour eux... Là, c’est sec!" Elle en est à se demander si elle pourra poursuivre l’année prochaine.

Solidarité entre voisins

Du côté d’Elso Dagnes, de Josette, son épouse, et de son frère, qui a la maison voisine, plus question de lancer une machine à laver. Il faut aller à la laverie. On boit de l’eau en bouteille. Le petit potager est nourri au goutte-à-goutte et a été nettement réduit. Le reste, y compris les arbres fruitiers, se dessèche. "Si mes parents - qui cultivaient ces terres - voyaient ça... ils n’en croiraient pas leurs yeux. On avait tellement d’eau que l’on pouvait alimenter tous les voisins! D’ailleurs, quand Anna et son mari sont arrivés, nous le faisions."

Aujourd’hui, c’est Virginio Ferrari qui les aide en descendant en camion, avec une énorme cuve de 5.000 litres. "On a été autorisés à remplir au cimetière. On paye, bien entendu." C’est quelque chose de physiquement très difficile et qui doit être fait plusieurs fois par semaine. Elso Dagnes a 77 ans et c’est le plus jeune des deux frères. Ils débroussaillent et se démènent mais ils sentent bien que la question de l’eau aidant, la vie au lieu-dit devient pénible.

L’eau courante a un coût

L’option Véolia? Anna et Elso écarquillent les yeux. "Bien sûr, nous avons demandé à être alimentés! On a versé environ 3.500 euros chacun et on nous a installé de beaux compteurs... Un abonnement a même été enclenché! Mais sans surpresseur, pompes et autres réservoirs, l’eau ne monte pas! On nous demande encore 6000 euros par tête pour ça... C’est trop lourd!"

Ils rêvent d’un coup de pouce qui viendrait d’en haut... ou plutôt d’en bas, côté ville. Ils ne s’en cachent pas. Leur colline, c’est leur petit paradis. La déserter serait sacrifier leur histoire et le patrimoine roquebrunois. Même si, certaines nuits, quand le vent souffle, ils ne dorment pas... Le feu a déjà trop flirté avec les habitations. Elso sourit. Une nouvelle fois. "L’eau, c’est vraiment la vie."