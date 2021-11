Mais pourquoi les stations météos se multiplient dans le pays mentonnais

Où sont les stations?

Les opportunités finissent par se présenter pour les météorologues amateurs. Outre une station à Saorge (installée en juillet 2020 par le laboratoire GeoAzur), et dont Meteo06 assure l’entretien, l’association dispose de données enregistrées de trois nouvelles autres stations sur le secteur.

Le 1er juillet dernier, une station est installée à La Turbie, sur la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers. L’emplacement, sur la route de Beausoleil à 430m d’altitude, "est idéal car ouverte au vent d’Est et aux influences maritimes", indique Antony Brunain.

"Un partenariat avec l’amicale des pompiers de la Turbie a été établi pour qu’ils puissent nous mettre à disposition une connexion internet, indispensable pour avoir des données en temps réel consultables de partout. En contrepartie, l’association finance intégralement la station. Les relevés météo sont disponibles pour les soldats du feu, ce qui est un bon outil..."

Le 6 novembre dernier, autre installation à Sospel, au pied du Col de Brouis. Financée par Météo 06, la station se trouve sur le terrain privé du trésorier de l’association, qui met à disposition sa connexion internet.

À altitude presque similaire que celle de la Turbie elle représente des conditions plus alpines. "Les contrastes y seront intéressants à observer avec certainement des amplitudes thermiques très élevées. Elle est représentative du moyen pays mentonnais".

Puis récemment, le 13 novembre, à Casterino (notre édition du 15 novembre), les membres de Météo06, en partenariat avec l’association Infoclimat, installent une station équipée d’un réchauffeur (pour résister à la neige et aux gelées) sur le terrain d’un particulier, André Boulanger.

Correspondant bénévole pour Météo France il enregistre manuellement chaque jour depuis 40 ans des relevés météorologiques, (soit environ 14.500 relevés de données au total), qu’il a passés il y a peu sur un fichier Excel : températures minimales et maximales, hauteur de neige… "Tout y est. Une mine d’informations pour observer l’évolution du climat » souligne Antony Brunain. « Il a accepté que nous automatisions sa station devenue vétuste…"

Quel est l’intérêt?

"L’intérêt, c’est de pouvoir observer des relevés en temps réel et sur le terrain. Car de plus en plus, les données sont estimées. Or quand on multiplie les stations sur le terrain, qui relèvent vraiment ce qu’il se passe, on se rend compte qu’il y a des phénomènes tellement localisés, que même une station située à un ou deux kilomètres peut ne pas l’enregistrer! On s’en est rendu compte lors de notre analyse post-tempête Alex, notamment. Plus on a de données récupérées sur le terrain, plus les prévisions seront fines et fiables…"

Un intérêt scientifique donc pour mieux comprendre les phénomènes, analyser de manière plus pointue le réchauffement climatique et ses conséquences. Des données en temps réel partagées, mises en ligne gratuitement sur le site meteo06.fr, accessible par tous. Mieux que Météo France? "Non, tempère Antony Brunain. On essaye de couvrir d’autres zones qu’eux… On est complémentaires. La différence, c’est que nos données sont accessibles gratuitement…"