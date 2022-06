"Ma Consigne", la nouvelle solution pour bannir les emballages jetables à Monaco

Pourquoi les restaurateurs ont été séduits?

Partie prenante du projet avec la mise à disposition de sa station de lavage, Didier Rubiolo, directeur du Stars’N’Bars, explique pourquoi il a amorcé cette transition vers des contenants réutilisables.

"Je soutiens ce concept car cela me fend le cœur de voir la quantité de plastiques utilisée avec une durée de vie si courte, à peine quelques dizaines de minutes. Il faut oser ce changement pour une meilleure planète, qu’on s’y mette tous. Oui, c’est une nouvelle logistique pour nous, restaurateurs, mais dans six mois on sera tous très contents d’avoir sauté le pas", estime-t-il.

"Il faut qu’on soit dans le coup"

Tout est question d’habitude, donc, y compris chez les consommateurs.

"Tous les jours, pour l’instant, on se fait livrer une quinzaine de contenants en verre. Ce n’est pas encore ancré dans l’esprit des gens, alors on commence progressivement, explique Gilles Delarouere, gérant de Woo dans la rue Princesse Caroline. Une fois par semaine, une animation permet de communiquer sur Ma Consigne auprès des clients. Il faut qu’on soit dans le coup car c’est une super idée. Chaque jour, on jette une centaine de contenants à sandwichs et salades."

Des quantités plus importantes finissent à la poubelle du côté des trois points de vente de la marque Ici Salad Bar, également partenaire de "Ma Consigne".

"En pleine saison, cela représente environ 500 emballages kraft pour la vente à emporter. Et je ne compte que les salades, chiffre Grégory Rougaignon, administrateur délégué de Monaco Gourmet Collection. On se doit, chacun, d’avoir notre part de responsabilité pour réduire notre empreinte carbone. On ne peut pas se métamorphoser du jour au lendemain, alors on opère progressivement. On a privilégié Ici Salad, plutôt qu’A Roca, car c’est plus pratique pour tester ce process. Ce n’est qu’après avoir assemblé les salades devant le client que le choix du contenant est proposé, en bout de chaîne. C’est donc sans risque pour nous. Pour A Roca, tout est préparé dans un laboratoire de production. Si on place les salades dans les contenants en verre et que les clients ne les prennent pas, c’est de la perte."