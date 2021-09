Lutte contre la pollution: Monaco vise 10% de voitures électriques d'ici la fin de l'année 2021

Le trafic automobile est la principale source de pollution à Monaco. La direction de l’Environnement tente donc d’agir sur cette source de polluants. Et l’incitation à rouler en véhicule électrique fait partie de l’arsenal déployé depuis quelques années. Par quels moyens et pour quels résultats?

Les incitations

Il y a d’abord l’aide à l’achat accordée à Monaco pour l’acquisition de véhicules hybrides et électriques. En 2020-2021 sont venues s’ajouter des surprimes établies dans le cadre du plan de relance économique.

En plus des critères d’éligibilité requis pour une aide à l’achat traditionnelle, l’allocation de la surprime demandait de répondre aux 4 conditions suivantes: acheter son véhicule en Principauté, un achat effectué entre le 14 octobre 2020 et le 30 juin 2021, pour un véhicule avec des émissions de CO2 inférieures à 60 g/km et enfin pour une valeur d’achat du véhicule supérieure à 50.000 €

"Cette opération, qui s’est achevée en juin dernier, a été un franc succès tant pour l’augmentation du parc des véhicules écologiques en Principauté que pour les concessionnaires monégasques", confirme Patrick Rolland, adjoint au directeur de la direction de l’Environnement. En effet, le plan de relance a induit une progression de 296% des aides à l’achat, de 153% du volume des véhicules écologiques subventionnés.

Cette incitation financière a permis au parc des véhicules écologiques de la Principauté de passer de 8% en février à 9,26% au 14 juillet. Il devrait donc pouvoir atteindre en fin d’année les 10%.