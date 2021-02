LONG-FORMAT. Tempête Alex: la Roya moins bien lotie que les autres vallées, vraiment?

Tous les observateurs le répètent : "Les vallées ont des dégâts très différents." Sébastien Olharan, le maire de Breil-sur-Roya, résume : "Dans la Vésubie, les habitations ont été beaucoup plus touchées. Chez nous, ce sont les infrastructures. C’est juste lié à la morphologie des vallées. On ne peut pas avoir des réponses identiques à des problématiques différentes..."

Un signe ? Le bilan humain est plus lourd dans la Vésubie. Six morts et six disparus, contre trois morts et autant de disparus dans la Roya. à Saint-Martin-Vésubie, "cent maisons sont parties à l’eau", rappelle le maire Ivan Mottet. En revanche, cette vallée compte "20 km de routes détruites, quand on est à plus de 50 km dans la Roya", remarque Charles-Ange Ginésy.

Alex a pilonné sans distinction ces deux vallées. Mais leur profil a changé la donne. La route de la Vésubie est restée fermée durant de longs mois. Reste que ses habitants ont toujours pu compter sur des itinéraires bis. Rien de tel dans la Roya. La RD 6204 s’est retrouvée piégée par la crue monstrueuse dans les gorges de Paganin. "C’est le seul axe qui relie le bas de la vallée à Tende, observe Xavier Pelletier. Quand on veut à la fois le réparer et le laisser en partie ouvert à la population, c’est plus compliqué..."

3 Des moyens inégaux