Logiciel, matériel, données: trois axes pour limiter l’impact du numérique sur l’environnement

Notre mode de vie, soutenu et accéléré par le numérique, en est le principal responsable. Didier Mallarino illustre: "La façon dont nous surconsommons, à flux tendu, ne pourrait pas être ce qu’elle est aujourd’hui sans le numérique." Ingénieur de recherche au CNRS, membre du groupe EcoInfo pour une informatique écoresponsable, et enseignant à l'université de Toulon, il précise que 4 % des gaz à effet de serre sont notamment imputables au numérique.

On parle bien sûr de réchauffement climatique ou de consommation d’eau douce, mais aussi de biodiversité, d’appauvrissement de l’ozone stratosphérique ou encore d'acidification des océans. Depuis l’introduction de cette notion en 2009, six limites ont d’ores et déjà été dépassées, dont deux rien que cette année .

Avez-vous déjà entendu parler des limites planétaires ? Moins connues que le jour du dépassement – franchi chaque année un peu plus tôt –, elles sont au nombre de neuf. Ce sont les seuils que l'humanité ne devrait pas dépasser pour ne pas compromettre les conditions favorables à son existence et à son développement.

Ça passe bien sûr par des marques qui affichent une certaine éthique – utilisant des matériaux recyclés ou proposant une exploitation raisonnée des terres rares –, mais pas seulement. Il faut surtout, note l’ingénieur toulonnais, "faire durer son matériel ou utiliser du matériel reconditionné". Les produits garantis plus longtemps permettent aussi une plus grande durabilité.

"90% de l’empreinte carbone d’un smartphone provient de sa fabrication, 70% pour un PC et 50% pour un serveur", énumère Didier Mallarino. Des ordres de grandeur plutôt que des données précises, mais qui montrent qu’on peut réduire l’impact de ces outils en les choisissant plus responsables.

Pas question pour autant de tout jeter, ni de pointer du doigts les utilisateurs. D’autant moins, assure Didier Mallarino, que "les solutions individuelles ne seront pas suffisantes", qu’"elles doivent être prises à l’échelle globale". L’expert propose ainsi trois grands axes pour un usage plus sobre et des pratiques plus éthiques. Applicables aux entreprises et autres organisations, mais aussi, tout simplement, aux particuliers.

Un impact parmi de nombreux autres. Car, souligne l’informaticien, les effets du numérique sur l’environnement interviennent à tous les niveaux. En procédant à l’analyse du cycle de vie des outils numériques, de l’extraction des matériaux nécessaires à leur fabrication à leur fin de vie, en passant par leur leur transport et leur utilisation, on constate ainsi que ces machines consomment de l’eau, de l’énergie, utilisent des produits chimiques, engendrent des pollutions variées…

Il est également important d’avoir du matériel adapté. Inutile par exemple de suréquiper un utilisateur qui ne ferait que de la navigation web et des mails avec une machine puissante. Et dans le même temps, attention à ne pas sous-dimensionner le matériel, sa durée de vie pouvant être affectée lors de l’évolution future de son système d’exploitation.

Didier Mallarino suggère aussi de privilégier les ordinateurs portables, dont la durée de vie et les performances répondent aussi bien aux besoins que celles des postes fixes. À l’heure du télétravail ou du travail nomade, cela permet en effet de n’avoir qu’un seul appareil. Et si les entreprises permettent l’usage personnel des outils qu’elles fournissent, c’est encore mieux!

#2 Sur les données

60 zettaoctets. C’est la quantité de données qui a circulé en 2020. Incommensurable! Mais Didier Mallarino tente une comparaison: "Si on les gravait sur des CD, ça ferait une pile de dix fois la distance terre-soleil." Et d’ici à 2025, cette quantité devrait quasiment tripler.

Or ces données sont précisément la source de notre besoin de numérique et d’efficacité. Le chat qui se mord la queue, puisque par effet rebond, l’augmentation de l’efficacité accroît l’usage. "Cette consommation de données étant en croissance, insiste l’ingénieur, elle induit du nouveau matériel, capable de traiter ces volumes, mais aussi une course aux technologies et aux infrastructures techniques."

Consommer moins de données pourrait faire diminuer nos besoins matériels. Mais comment? Considérant que 70% des données consommées sont des vidéos, on tient peut-être un point où faire des "économies": a-t-on réellement besoin de regarder tous ces chats sauter des obstacles faits de papier toilette?

Plus sérieusement, on entend souvent dire qu’il ne faut pas stocker de mails inutilement. Si l’expert toulonnais estime que trier ses courriers électroniques et supprimer ceux dont on n’a pas l’usage est anecdotique, il indique tout de même que, dans la situation à laquelle nous devons faire face, même les petites "économies" peuvent être bénéfiques.

Pour lui, cependant, le vrai ennemi lorsque l’on parle d’usage du mail, ce sont les pièces jointes: à proscrire autant que possible, surtout s’il s’agit de documents "volumineux", transmis à d’importantes listes de destinataires. Si vous devez faire parvenir de gros fichiers, tablez plutôt sur des services de cloud, surtout ceux qui semblent plus soucieux de l’utilisation des données que les grands groupes.

Plus généralement, Didier Mallarino ne jure que par deux mots: fair et open data. Fair pour "findable, accessible, interoperable, reusable" (en français, "trouvable, accessible, interopérable et réutilisable"). Open data pour "en accès libre". Parce que, dit-il, "acquérir de la donnée, ça coûte cher, en argent et en impacts environnementaux, donc il faut les partager!".