L’Homme et l’Océan, le premier livre signé par le prince Albert II en librairies dès ce mercredi

Dans L’homme et l’Océan, qui paraît ce mercredi, le prince Albert II revient sur sa passion pour les océans et sur le besoin de préserver ce bien commun de l’humanité. Et la maison d’éditions Flammarion appuie sur ce point: il s’agit du premier ouvrage que le souverain signe en son nom. "Ce livre nous plonge dans le récit de ce combat mené de longue date par le prince souverain et éclairé par le travail des scientifiques, envisage des pistes concrètes pour un avenir respectueux de notre environnement", peut-on lire en quatrième de couverture. Le livre paraît en librairie ce mercredi.

L’Homme et l’Océan du prince Albert II de Monaco aux éditions Flammarion. 150 pages, 10 euros.