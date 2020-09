L'été 2020 n'est pas si chaud qu’on veut bien le dire sur la Côte d'Azur

Vous avez le sentiment d’avoir eu très chaud cet été ? Plus que d’ordinaire? Et bien ce ressenti n’est pas forcément fondé... Les spécialistes le disent: la saison estivale 2020 n’a pas révélé de pic exceptionnel en termes de températures.

Juin, juillet, août ont été des mois comme on en a connu beaucoup d’autres lors des années précédentes. Et le phénomène majeur qui les interpelle aujourd’hui est plutôt celui des "nuits tropicales" qui tendent à se généraliser.

Quant à la pluviométrie, elle s’inscrit pour ce millésime, dans une "plus que normalité", c’est-à-dire des précipitations au-delà de la normale si l’on tient compte évidemment du printemps humide (mai-juin) qui a précédé la période logiquement plus sèche de juillet-août.

Reste que, sur un plan plus global, il est un fait que le climat de la Côte d’Azur se réchauffe. Les études et les chiffres le démontrent. Et ils ne plaident pas en faveur d’un renversement de tendance dans les années à venir...

Un seul record battu au mois de juin

La consultation du très sérieux site infoclimat.fr ne révèle qu’un seul record concernant les Alpes-Maritimes battu en 2020 : les 35.6 degrés du 29 juin dernier qui constituent la température la plus haute enregistrée (à Nice) pour un jour de juin depuis qu’a débuté la collecte des données en 1973.

Pour le reste, les mois d’avril, mai, juin, juillet et août de cette année ne figurent qu’assez rarement dans le top 10 des statistiques. En avril ainsi, on relève une 7e place avec 12° dans les minimales moyennes les plus chaudes, un 6e rang pour les moyennes mensuelles les plus chaudes (15°) et une 5e position en termes d’ensoleillement avec 255,5 heures.

En mai, trois chiffres à retenir: 21.9°, 16° et 18.9°. Respectivement, il s’agit de la maximale moyenne la plus chaude (8e rang), de la minimale moyenne la plus chaude (3e) et de la moyenne mensuelle la plus chaude (7e).

Le mois de juin, hormis le record signalé plus haut, a brillé par son ensoleillement (319,2 heures, soit le 10e rang) et par l’amplitude constatée entre la minimale (21.1°) et la maximale (35.6°) soit un écart de 14.5° pour la journée du 29. On parle là du deuxième écart de température le plus important après celui constaté le 11 juin 2009.

Peu de choses à noter en juillet sinon cette température de 22° qui le classe en 8e position des minimales moyennes les plus chaudes.

Finalement, c’est bien en août qu’il a fait le plus chaud et les statistiques en attestent: 2020 a connu la 3e plus chaude maximale moyenne (29°), la 6e plus chaude minimale moyenne (22.7°) et la 3e plus chaude moyenne mensuelle avec 25.8° après 2003 et 2018.