Les temps forts du Transition Forum qui se déroule jeudi et vendredi à Nice

La 5e édition du Forum Transition organisé par la Métropole Nice Côte d’Azur en partenariat avec La Tribune et l’association Transition Forum, se tient à Nice pour la deuxième année consécutive, sur deux jours au Palais de la Méditerranée: jeudi et vendredi. Ce "sommet" annuel et international vise "à mettre en commun les efforts des experts, climatologues, décideurs politiques, collectivités, industriels, économistes et des citoyens pour accélérer l’incontournable transition écologique de nos territoires", selon les organisateurs. L’édition de cette année est placée sous le signe de l’accélération: "Time to accelerate". 100 intervenants et 1500 participants assisteront à 40 conférences/débats autour des 4 grands leviers de décarbonation et d’adaptation: se déplacer, se nourrir, produire et consommer et se loger. Les temps forts du Transition forum.

Jeudi

- 8h45: inauguration par Christian Estrosi, Jean-Christophe Tortora, président de La Tribune et de Lionel Le Maux, fondateur du Transition Forum et Président d’Aqua Asset Management.

- 10h25: conférences sur la mobilité Remise en question des modes de transport polluants, développement d’énergies alternatives, émergence de nouvelles mobilités.

- 13h45: projection du documentaire (1) "Merveilles des mers 3D", réalisé par Jean-Michel Cousteau et Jean-Jacques Mantello, narré par Arnold Schwarzenegger. La projection sera suivie d’un débat.

- 14h15: conférences sur l’alimentation

- 16h00: conférences sur la production et la consommation

- 17h45: conférence "Sobriété subie ou sobriété choisie, comment rendre la transition juste?" Par Brice Lalonde, ex-ministre de l’Environnement.

Vendredi

- 8h45: conférence: Quelles énergies demain et à quel prix?

- 9h45: conférences sur le logement.

- 11h15: conférence "Les territoires au cœur de l’accélération de la transition écologique"

- 12 heures: Time to accelerate: la France est-elle prête à prendre le leadership mondial du combat climatique?

- 13 heures: Clôture.

1. Au cinéma Mégarama, 60 rue de Roquebillière, Nice. Entrée libre sur réservations sur nice.fr.