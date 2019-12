Les temps forts de l’année du souverain

Premier temps fort de l’année, en février, le souverain s’est rendu en visite officielle en Inde, pour quatre jours, où il a été reçu, à New Delhi, par le Premier ministre, Narendra Modi. L’occasion d’encourager les efforts engagés par le pays pour s’inscrire dans des objectifs de développement durable.

Au cours de sa visite, le souverain est également allé se recueillir au mausolée du mahatma Gandhi, le père de la nation indienne. « C’était un personnage tout à fait extraordinaire, un apôtre de la non-violence, de la paix et de la considération pour les plus démunis. Son message est hélas encore plus actuel que de son vivant et il doit rester un exemple pour nous. J’espère que sa vision et son message nous inspireront encore pendant longtemps » a témoigné le prince.

Chez Felipe VI à Madrid

Autre rencontre en 2019, celle avec le roi d’Espagne, Felipe VI. Des liens proches unissent les Grimaldi et la famille royale espagnole.

Alors venu à Madrid, pour la douzième cérémonie de remise des prix de la Fondation Prince Albert II, organisée au musée national Reina Sofia, le prince Albert II a rencontré le roi espagnol dans son palais madrilène.

À l’intronisation de l’empereur du Japon

En octobre au Japon, c’est à un moment historique pour le pays que le prince était convié : l’intronisation de son nouvel empereur, Naruhito, installé sur le trône du Chrysanthème, devant un parterre de 2000 invités venus du monde entier.

La cérémonie, d’une trentaine de minutes, se déroulait dans la salle du Trône du Palais impérial, appelée « chambre des Pins », où l’empereur et l’impératrice sont apparus en costumes traditionnels sous des baldaquins.

Au cours de cette visite, le souverain s’est également entretenu avec le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, avant d’inaugurer à Tokyo, deux expositions où sont présentés des objets appartenant aux collections du Palais princier.

Puis, accompagnée par ses enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, la famille a assisté à quelques matches de la Coupe du monde de rugby.

À l’Élysée en novembre

Même s’ils se sont rencontrés à plusieurs reprises depuis son élection, le président français Emmanuel Macron, n’avait jamais officiellement reçu le prince Albert II à l’Élysée.

Le rendez-vous s’est finalement déroulé le 29 novembre, où durant deux heures, les deux chefs d’État ont brossé les principaux dossiers d’intérêt commun entre les deux pays à l’amitié profonde et solide. Cette réunion de travail a aussi permis d’évoquer trois dossiers de coopération d’intérêt partagé : les négociations avec l’Europe, les Enfants du pays et les salariés français de la Principauté.

