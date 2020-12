Les passages à gué de Breil-sur-Roya mis à mal par les dernières intempéries du week-end

Sur les trois passages à gué installés provisoirement à la suite de la tempête Alex, tous ont été fortement dégradés sur la commune de Breil et ne peuvent pas être empruntés :

- Celui au pont de Veil, à la sortie nord de Breil-sur-Roya, a été emporté dans la nuit de dimanche à lundi. L’accès reste possible au quartier de Veil (à pied par le pont de singe), mais pas pour les véhicules.

- Et celui situé à hauteur du stade, qui dessert quelques quartiers sur la rive gauche de la commune, a été fortement dégradé au niveau de ses buses métalliques : il n’est pas accessible et reste dangereux.

Un véhicule, qui s’y est engagé dimanche, est resté bloqué en plein milieu. Heureusement, les occupants sont sains et saufs.

Ces deux gués avaient été réalisés avec le concours du SMIAGE (Syndicat mixte inondation et gestion de l’eau), qui a procédé à une analyse des dommages : les buses ne sont pas parties, ce sont simplement les plateaux à rétablir. Ces travaux seront réalisés dès que le niveau de l’eau le permettra.

Le passage du Perthus encore fermé

Enfin, un seul gué a été fermé ce week-end (mais non détruit) au pont de Perthus, uniquement par principe de précaution pour assurer la sécurité des usagers en raison des risques de montée des eaux.

Il est toujours fermé et les agents du Département surveillent la décrue. Il sera également rouvert en fonction des niveaux d’eau.

Les circulations permettant l’accès aux villages sont donc assurées, sauf au droit du Perthus, mais l’accès est néanmoins assuré via la RD 2204 Sospel.

Les secours recommandent la plus grande vigilance, car la RD, qui reste empruntable, est dangereuse et provisoire avec ses passages à gué et ses chaussées réparées.

"Les usagers doivent respecter les consignes pour leur propre sécurité, mais aussi pour éviter de dégrader des ouvrages provisoires, qui font perdre du temps et des moyens aux équipes sur le terrain".